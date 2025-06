Maghreb : baisse alarmante des ressources en sardines dans ce pays

Photo : DR

La diminution généralisée des ressources halieutiques est devenue une réalité incontournable à travers le monde. Les écosystèmes marins subissent une pression croissante due à la surpêche, aux modifications climatiques et à la dégradation environnementale, ce qui compromet la disponibilité de nombreuses espèces, notamment celles qui constituent la base alimentaire de nombreuses populations. Le Maroc, pays longtemps reconnu pour sa production abondante de sardines et son leadership dans l’exportation mondiale de conserves, fait face à une chute préoccupante de ses captures.

Un effondrement inédit des captures de sardines

Le secteur de la pêche au Maroc dépend largement des petits poissons pélagiques, la sardine étant de loin la principale espèce capturée dans la production nationale. Pourtant, les quantités pêchées ont presque été divisées par deux en seulement deux ans : elles sont passées de 965 000 tonnes en 2022 à 525 000 tonnes en 2024. C’est ce qui a été rapporté lors de l’Assemblée Générale de l’Union Nationale des Industries de la Conserve de Poisson (UNICOP).

Une influence directe sur les marchés d’exportation et la gestion des ressources

Ce déclin des captures impacte également les exportations marocaines, qui occupaient une place prépondérante sur le marché mondial des conserves de sardines. En 2024, les expéditions vers le continent africain ont chuté de 30 %, compromettant la position concurrentielle du pays. Face à ce défi, l’UNICOP recommande de réorienter l’usage des sardines, en privilégiant la fourniture aux conserveries après avoir satisfait la demande du marché local frais, et en renforçant la régulation des usages industriels. Cette stratégie vise à optimiser l’exploitation des ressources disponibles, tout en limitant les pressions excessives sur les stocks.

Des mesures encadrées pour restaurer les populations

Dans le cadre de cette situation critique, les autorités marocaines ont adopté plusieurs mesures visant à freiner la dégradation des stocks. Parmi celles-ci figurent l’interdiction stricte de la pêche des juvéniles, essentiels à la régénération des populations, ainsi que la lutte accrue contre la pêche illégale, qui représente une menace directe pour la durabilité. De plus, le calendrier du repos biologique, période durant laquelle la pêche est suspendue pour permettre la reproduction des sardines, a été ajusté sur la base d’études scientifiques récentes. Ces initiatives témoignent d’un effort concerté pour assurer un équilibre entre la protection des ressources marines et le maintien d’une activité économique vitale.

Ces constats soulignent l’urgence d’une gestion plus rigoureuse et innovante des pêcheries pour préserver un secteur clé de l’économie marocaine. La situation actuelle montre combien la gestion des ressources marines doit intégrer à la fois des impératifs économiques et écologiques pour garantir la pérennité des écosystèmes et des emplois qui en dépendent.