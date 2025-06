Maghreb: un produit explose les compteurs aux USA

Les exportations commerciales de fruits constituent aujourd’hui un pilier économique majeur pour de nombreux pays producteurs. Cette activité génère des revenus considérables tout en répondant à une demande mondiale croissante de produits frais et nutritifs. Les échanges internationaux dans ce secteur se caractérisent par une recherche constante de qualité, une adaptation aux préférences des consommateurs et une optimisation des circuits de distribution. Les marchés d’exportation offrent aux producteurs l’opportunité de valoriser leurs productions au-delà des frontières nationales, créant ainsi des opportunités économiques durables et contribuant au développement des filières agricoles locales.

Une performance exceptionnelle sur le marché américain

Le royaume chérifien vient d’établir un nouveau record dans l’exportation de myrtilles vers les États-Unis. Les chiffres du Bureau du recensement américain révèlent des résultats remarquables pour les trois premiers mois de la saison 2024-2025, avec 525 tonnes exportées représentant une valeur commerciale de près de 5 millions de dollars.

Cette performance revêt un caractère historique puisque le volume exporté sur cette courte période dépasse l’ensemble des expéditions marocaines vers le marché américain durant les quatre saisons précédentes combinées, selon EastFruit. La plateforme spécialisée souligne que cette progression spectaculaire s’explique par plusieurs facteurs convergents.

Un calendrier d’exportation repensé

L’anticipation du calendrier d’exportation constitue l’un des éléments clés de cette réussite. Traditionnellement, les expéditions de myrtilles marocaines vers l’Amérique débutaient en mars. Cette saison, les opérateurs ont devancé le processus en lançant les premières livraisons dès janvier, répondant ainsi à une demande américaine particulièrement soutenue. Cette stratégie temporelle permet au Maroc de profiter d’une fenêtre commerciale favorable, évitant la concurrence directe avec d’autres producteurs majeurs et bénéficiant de prix plus avantageux en début de saison.

Une demande américaine en forte croissance

Le marché américain des myrtilles connaît une expansion continue, portée par l’évolution des habitudes alimentaires. Les consommateurs américains plébiscitent ce fruit pour ses qualités nutritionnelles reconnues et sa polyvalence culinaire, l’intégrant aussi bien dans les collations que dans les desserts. Cette tendance de fond favorise les pays exportateurs capables de fournir des produits de qualité supérieure, créant des opportunités durables pour les producteurs marocains.

L’ascension du Maroc sur l’échiquier mondial

Le développement de la filière myrtille marocaine illustre une transformation agricole remarquable. Depuis le lancement de la production commerciale en 2004, le royaume a gravi les échelons pour devenir le troisième exportateur mondial, se positionnant derrière le Pérou et le Chili, mais devançant désormais les États-Unis, pourtant pionniers dans ce secteur. Cette progression s’accompagne d’un développement territorial significatif. En 2024 seulement, les surfaces cultivées ont été étendues de 1 500 hectares supplémentaires, témoignant de l’ambition et de la dynamique du secteur.

Un avantage concurrentiel par la qualité

Les myrtilles marocaines se distinguent sur les marchés internationaux par leur qualité supérieure, leur permettant de commander des prix plus élevés que la concurrence. Cet avantage tarifaire, estimé entre 2 et 3 dollars par kilogramme, reflète la reconnaissance de l’excellence du produit marocain par les acheteurs internationaux.

Cette différenciation par la qualité constitue un atout stratégique durable, permettant au Maroc de maintenir sa compétitivité face à des concurrents disposant parfois de coûts de production inférieurs. La performance exceptionnelle enregistrée sur le marché américain confirme la pertinence de cette approche et augure de perspectives prometteuses pour les prochaines saisons.