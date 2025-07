Galaxy Z Fold 7 : un premier défaut signalé

Depuis quelques années, la suprématie de Samsung dans l’univers des smartphones pliants n’est plus incontestée. Des marques chinoises, plus agressives en matière de design et de compacité, ont grignoté des parts de marché en proposant des appareils plus légers, plus fins, et parfois mieux pensés pour un usage quotidien. Pour faire oublier les critiques adressées aux précédentes générations de Fold, souvent jugées trop épaisses ou peu pratiques, Samsung mise sur une transformation visible de sa gamme. Le Galaxy Z Fold 7, qui sera dévoilé le 9 juillet, est censé incarner ce renouveau. Affiné, revisité et stratégiquement repensé, il porte l’ambition de replacer Samsung au centre du jeu. Mais une faille technique déjà évoquée risque de freiner cet élan.

Une finesse attendue, mais des limites persistantes

En réduisant significativement l’épaisseur de son smartphone – 8,9 mm lorsqu’il est fermé, 4,1 mm une fois déployé –, Samsung répond enfin à une attente formulée depuis plusieurs modèles : rendre le Fold moins massif. Cette refonte pourrait séduire ceux qui hésitaient encore, rebutés par le format brique des versions précédentes. En termes d’ergonomie et d’esthétique, l’effort est visible. Ce repositionnement rapproche le Z Fold 7 de la concurrence chinoise, notamment sur le plan du confort visuel et de la prise en main.

Publicité

Mais cette évolution ne va pas sans contrepartie. D’après les informations partagées par le leaker PandaFlashX, le Galaxy Z Fold 7 resterait limité à une certification IP48. Cela indique que sa protection contre la poussière reste faible : seules les particules de taille égale ou supérieure à un millimètre sont bloquées, ce qui laisse passer des éléments plus fins susceptibles de s’infiltrer dans le mécanisme. En d’autres termes, des grains de sable ou de poussière fine pourraient toujours s’infiltrer dans les interstices de l’appareil, avec des conséquences sur la durabilité de ses composants internes. Un défaut surprenant, à ce niveau de gamme, d’autant plus que la concurrence commence à proposer des modèles mieux protégés sans pour autant sacrifier la finesse.

Lancement sous tension et attentes élevées

À l’approche de la présentation officielle, ce détail technique soulève déjà des doutes sur les arbitrages opérés par les ingénieurs de la marque. En cherchant à alléger et affiner le Z Fold 7, Samsung a-t-il compromis la robustesse du smartphone ? Cette faiblesse pourrait être perçue comme un recul, ou du moins comme une occasion manquée de faire jeu égal avec des concurrents qui, eux, semblent réussir à concilier finesse et résistance accrue.

Avec le Z Fold 7, Samsung tente clairement de remettre de l’ordre dans la hiérarchie des téléphones pliants. Mais cette ambition pourrait être fragilisée par des détails comme celui-ci, qui comptent pour les utilisateurs exigeants. Au moment du lancement, les projecteurs ne seront pas seulement braqués sur l’innovation visible, mais aussi sur la capacité du constructeur à garantir une qualité à la hauteur de ses promesses. Une fois encore, c’est sur la durabilité réelle de l’appareil que se jouera une bonne partie de la confiance des consommateurs.