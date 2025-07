USA : voici le milliardaire le plus influent depuis Elon Musk

Jensen Huang. Photo: I-Hwa Cheng/Bloomberg

Alors que Elon Musk occupait jusqu’à récemment une place centrale dans l’écosystème technologique et politique américain, son influence semble s’éroder. Entre controverses répétées, déclin de l’image publique et turbulences autour de Tesla ou X, l’entrepreneur emblématique a laissé un vide au sommet. Un vide que Jensen Huang, fondateur de Nvidia, a discrètement comblé. À la tête de l’entreprise la plus valorisée au monde, dépassant les 4 000 milliards de dollars de capitalisation, ce milliardaire au profil mesuré est devenu un acteur central à Washington. Donald Trump lui accorde une attention toute particulière, à rebours de son attitude distante envers Apple ou Musk, comme l’a souligné BFMTV.

Jensen Huang, nouveau visage du pouvoir tech à la Maison Blanche

Tandis que les États-Unis affirment leur volonté de dominer le secteur de l’intelligence artificielle, Jensen Huang a su se positionner comme l’interlocuteur privilégié du pouvoir fédéral. Nvidia détient aujourd’hui 90 % du marché mondial des puces IA, ce qui confère à son dirigeant une influence stratégique dans les orientations industrielles et diplomatiques américaines.

Multipliant les prises de parole publiques, les visites auprès de Donald Trump et les auditions devant le Congrès, Huang s’impose comme un expert écouté et un acteur influent des grandes décisions. Son entreprise est devenue une pièce maîtresse de la politique industrielle de Washington, dans un contexte de rivalité technologique renforcée avec la Chine.

Une position dominante entre pression politique et opportunités commerciales

La reprise des ventes, mi-juillet, de la puce H20 au marché chinois a marqué les esprits. Ce modèle, particulièrement adapté aux applications d’intelligence artificielle avancée, est l’un des plus recherchés du moment. Malgré les restrictions imposées par l’administration américaine, Nvidia a choisi de réintégrer la Chine dans sa stratégie, illustrant l’équilibre complexe entre exigence géopolitique et logique économique.

Cette décision intervient alors que la Maison Blanche multiplie les mesures de contrôle à l’exportation, dans le but affiché de freiner le développement technologique chinois. Pourtant, Huang semble évoluer avec habileté entre les lignes, renforçant la présence mondiale de sa firme tout en maintenant sa proximité avec les cercles décisionnels américains.

Le nouvel homme fort de la Silicon Valley

Dans un paysage où Apple recule en influence et où Musk s’isole progressivement, Jensen Huang incarne une nouvelle ère : celle de l’intelligence artificielle comme levier de puissance. Son profil, à la fois technique et stratégique, lui permet d’articuler les enjeux industriels aux priorités nationales des États-Unis.

Porté par des résultats financiers spectaculaires et une technologie devenue indispensable, le patron de Nvidia incarne aujourd’hui plus qu’un simple succès entrepreneurial. Il est devenu un levier d’influence au cœur des rapports de force mondiaux, une position que peu de milliardaires avaient atteinte depuis le pic de notoriété de Musk.