Algérie : la Chine dévoile un projet énergétique d’ampleur

Photo de Biel Morro sur Unsplash

Une initiative industrielle majeure se concrétise en Algérie avec la présentation du « Algeria Solar Glass Project » par le groupe chinois Kibing, visant à produire localement du verre solaire et à créer de nombreux emplois.

Un projet solaire ambitieux pour l’Algérie

Le 26 août, le Kibing Group a dévoilé en Algérie son projet « Algeria Solar Glass Project », lors d’une réunion tenue par le ministère de l’Énergie, indique un communiqué officiel. La rencontre a rassemblé le vice-directeur général de la société Eric Wong Kwan, et des représentants du ministère concerné.

L’initiative prévoit la construction d’une unité de production de verre solaire avec une capacité annuelle de 1,53 million de tonnes, ainsi qu’une installation de traitement de sable siliceux de haute qualité, capable de 1,08 million de tonnes par an. Le projet devrait générer 3 000 emplois directs.

Déploiement industriel et contexte régional

La Chine intensifie ses investissements dans les infrastructures et l’énergie en Afrique du Nord, notamment au Maroc, en Égypte et en Algérie. Ses projets incluent des centrales photovoltaïques, des complexes industriels et des réseaux électriques.

Le projet algérien reflète cette dynamique régionale, et vise à renforcer la production de matériaux stratégiques pour les énergies renouvelables et à soutenir la montée en puissance du secteur industriel. Des réunions techniques et réglementaires seront organisées prochainement pour confirmer la faisabilité du projet selon les normes nationales.

Cadre légal et retombées économiques

Le projet se déroule dans le cadre de la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables et de valorisation des ressources locales. Les installations seront conformes aux exigences nationales et internationales en matière industrielle et environnementale. La participation de fournisseurs locaux est également envisagée afin de maximiser les bénéfices économiques pour le pays. Cette coopération entre l’Algérie et la Chine montre l’intérêt croissant pour les projets conjoints dans les technologies solaires et les matériaux à haute valeur ajoutée.

Le « Algeria Solar Glass Project » représente une étape clé pour l’Algérie dans le renforcement de sa production industrielle et énergétique, tout en favorisant l’emploi et l’autonomie dans le secteur du verre solaire.