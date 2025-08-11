Après le Togo, le Bénin suspend l’importation de la tomate concentrée “Tasty Tom”

Photo : DR

Après le Ghana et le Togo, c’est au tour du Bénin de prendre des mesures strictes contre le concentré de tomate « Tasty Tom Enriched Tomato Mix ». Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé, ce lundi, la suspension immédiate de l’importation, de la distribution et de la consommation de ce produit sur toute l’étendue du territoire national.

La décision béninoise s’inscrit dans la continuité d’une alerte lancée le 3 août 2025 par la Food and Drugs Authority (FDA) du Ghana, qui a ordonné l’arrêt de la production et un rappel général du « Tasty Tom » pour des raisons sanitaires graves. Des défauts critiques ont en effet été détectés, compromettant à la fois la qualité et la sécurité alimentaire du produit.

Dès le 6 août, les autorités togolaises ont emboîté le pas à leur voisin ghanéen, en interdisant toute commercialisation du produit sur leur sol. Le ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Consommation locale du Togo a invoqué « un risque sérieux pour la santé publique » et a imposé le retrait immédiat de tous les lots, qu’ils soient conditionnés en sachets ou en conserves.

Au Bénin, la mesure annoncée par la ministre de l’Industrie et du Commerce, relayée par le Secrétaire général du ministère, est tout aussi ferme :

retrait immédiat du produit des rayons et circuits de distribution ;

mise en quarantaine des stocks ;

interdiction stricte d’importation et de vente ;

surveillance renforcée des points d’entrée et des marchés par les services compétents.

La population est invitée à ne pas consommer le produit et à signaler toute vente illégale à la Direction de la Concurrence ou aux Directions départementales de l’Industrie et du Commerce. Les contrevenants s’exposent à des sanctions prévues par la loi.