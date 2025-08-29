Bénin : drogué par sa compagne d’un soir, il se réveille dépouillé (son logement vidé)

Un véhicule de la police républicaine

Le commissariat du 8ᵉ arrondissement de Cotonou a démantelé un réseau impliqué dans une affaire d’association de malfaiteurs, de vol et de recel. Six personnes ont été interpellées dans le cadre de l’enquête ouverte après la plainte d’un habitant du quartier Sainte Rita, victime d’un stratagème élaboré.

Les faits remontent à la nuit du 25 juillet 2025. De retour du travail aux environs de 2 heures du matin, le plaignant avait rencontré une jeune femme avec qui il passa la nuit. Le lendemain, séduit, il prit de nouveau contact avec elle. La jeune femme lui fixa rendez-vous au quartier Zogbohouè, où elle se trouvait en compagnie de trois individus. Sans méfiance, l’homme la ramena ensuite à son domicile.

Une fois sur place, la demoiselle lui proposa une boisson en plastique qu’elle avait apportée. Quelques instants après l’avoir consommée, le plaignant sombra dans un sommeil profond. La jeune femme alerta alors ses complices, qui firent irruption dans la chambre et emportèrent divers objets de valeur. À son réveil, l’homme constata non seulement la disparition de sa compagne d’un soir, mais aussi le pillage de son logement.

Près d’un mois plus tard, dans la soirée du 25 août, le plaignant reconnut par hasard la jeune femme dans les environs de Vèdoko. Il l’interpella et obtint d’elle des aveux. Mise face à l’évidence, elle dénonça ses complices. Alertés, les enquêteurs du commissariat du 8ᵉ arrondissement mirent en place une opération qui permit d’arrêter l’ensemble des mis en cause. Tous ont reconnu leur participation et ont indiqué avoir cédé le butin à deux receleurs, également appréhendés. Les six personnes interpellées ont été placées en garde à vue et seront présentées devant la justice.