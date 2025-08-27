Bénin : Orden Alladatin conteste la mention des accords de gouvernance sur le formulaire de parrainage

Les échanges entre la Commission électorale nationale autonome (Céna) et les députés, le 20 août dernier, ont mis en lumière une divergence sur l’exigence d’indiquer un accord de gouvernance dans le formulaire de parrainage. Alors que le directeur général des élections, Boucary Adam Soulé, a justifié cette mention par le Code électoral, le député Orden Alladatin a exprimé son désaccord.

Le directeur général des élections a rappelé que l’article 132 du Code électoral fonde la présence de cette mention. « Pourquoi on a mis un accord de gouvernance sur le formulaire, c’est parce que la loi de 2024-13 en dispose ainsi », a-t-il déclaré, ajoutant que la validité d’un dossier de parrainage dépend de cette formalité.

L’opposition d’Orden Alladatin

Pour le député, cette disposition pose un problème pratique et de cohérence. « La mention qui me paraît utile, c’est de dire de quel parti vous êtes. Elle n’est pas pertinente, parce que le moment où le parrain remet sa fiche de parrainage au candidat, la Céna ne le sait pas », a-t-il affirmé.

Orden Alladatin a mis en avant un décalage temporel entre la remise des fiches et la conclusion d’éventuels accords politiques. « Entre le moment où le parrain remet sa fiche au duo-candidat, un accord de gouvernance peut subvenir après », a-t-il souligné, estimant que le parrain ne peut donc pas être tenu de renseigner une information qui peut évoluer.

Un rôle à réserver à la Céna

Le député propose une approche différente : selon lui, c’est à la Céna de vérifier les accords de gouvernance déposés par les partis et de faire les correspondances nécessaires. « Comme les partis politiques en accord de gouvernance doivent donner la preuve de l’accord à la Céna, il appartient à cette institution de faire les liens pour savoir que tel parti est en accord avec tel autre », a-t-il insisté. Ainsi, pour Orden Alladatin, la validité des dossiers devrait être appréciée par la Céna lors de leur étude, et non anticipée par une mention jugée non pertinente sur le formulaire de parrainage.