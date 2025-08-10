Bénin : Pour procédure irrégulière, la Prmp d’Aplahoué suspendue

Photo DR

La Personne responsable des marchés publics (Prmp) de la mairie d’Aplahoué, Joseph Atchadé, ne pourra plus exercer ses fonctions pendant une période déterminée. L’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) a annoncé, le 3 juillet 2025, sa suspension temporaire pour des manquements jugés graves aux procédures de passation.

Cette sanction est la conclusion d’une affaire née d’un appel d’offres lancé le 24 décembre 2024 pour la fourniture et l’installation de lampadaires solaires. Lors de la première séance d’ouverture des plis, le 21 janvier 2025, la proposition de la société Oremy Energy est écartée pour « défaut de présentation ». L’entreprise, contestant cette exclusion, saisit l’ARMP, estimant que le principe d’égalité entre soumissionnaires n’a pas été respecté.

En réponse à ce recours, la Prmp convoque une nouvelle séance, le 26 février 2025, présentée comme un simple échange explicatif. Mais pour l’instance de régulation, cette démarche s’apparente à une ouverture irrégulière des offres, en violation des règles établies. L’enquête met également en lumière la disparition des propositions concurrentes d’Agroled et de Big Christ. Selon Joseph Atchadé, ces documents auraient été jetés par erreur par un agent d’entretien qui les aurait confondus à des papiers de rebut.

Dans sa décision n°2025-094, l’ARMP estime que ces faits traduisent une violation des obligations d’éthique et de déontologie, compromettant la transparence et la performance du système des marchés publics au sein de la commune. C’est sur cette base qu’elle a décidé de suspendre Joseph Atchadé de ses fonctions.