Bénin : Trois individus arrêtés pour usage de faux billets à Nikki (leur mode opératoire)

La Police républicaine a mis fin à un réseau de fausse monnaie dans la commune de Nikki. Selon le récit de la situation sur le compte Facebook de la Police, dans la nuit du dimanche 24 août 2025, une opération menée par le commissariat de l’arrondissement a permis l’arrestation de trois personnes impliquées dans la falsification et la circulation de billets contrefaits.

Selon les premiers éléments de l’enquête, deux ouvriers d’une scierie de la localité auraient été approchés par un homme leur promettant de multiplier leur argent par des procédés occultes. Séduits par la perspective d’un enrichissement rapide, ils ont été conduits vers un prétendu « spécialiste » de la multiplication d’argent. Ce dernier, après avoir soutiré 300 000 francs CFA, leur aurait remis une somme de 1,5 million de francs CFA en coupures de 10 000.

L’argent, présenté comme le fruit de ses pouvoirs, n’était en réalité constitué que de fausses coupures. Convaincus de la véracité de l’illusion, les deux ouvriers se sont lancés dans une série de dépenses dans la ville. Leur train de vie soudainement dispendieux a éveillé les soupçons des forces de l’ordre, qui ont ouvert une filature. Les investigations ont abouti à l’interpellation de trois suspects. Un quatrième complice, actuellement en fuite, est activement recherché. Les mis en cause ont été placés en garde à vue et seront présentés aux autorités judiciaires pour répondre de leurs actes