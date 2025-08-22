Cagnotte de soutien au Bénin : L’influenceur Habib Ahandessi et sa communauté font œuvre utile

Habib Ahandessi

Dans une société béninoise en pleine mutation, où les réseaux sociaux sont devenus un carrefour d’échanges et d’influence, l’influenceur Habib Ahandessi se distingue par une initiative louable. Loin des contenus purement divertissants, il utilise sa notoriété et son audience pour fédérer une communauté de donateurs, créant une cagnotte de soutien dédiée aux artistes, personnes démunies, et autres figures de notoriété publique tombées dans le besoin. Cette action solidaire, menée avec sa communauté, est une véritable bouffée d’oxygène pour ceux qui luttent en silence contre la précarité.

Habib Ahandessi, avec l’aide de sa communauté, a mis en place une cagnotte de soutien qui a déjà permis de venir en aide à plusieurs personnes en situation de grande précarité. L’influenceur identifie les cas les plus urgents, souvent des artistes ou des personnalités publiques qui ont autrefois brillé mais qui se retrouvent aujourd’hui sans ressources pour se soigner, se nourrir ou subvenir à leurs besoins élémentaires.

Publicité

Grâce à la mobilisation de ses followers, qui se transforment en généreux donateurs, les fonds sont collectés rapidement. L’argent est ensuite utilisé pour financer des soins médicaux ou remis directement aux personnes concernées pour leurs besoins du moment. Les cas les plus récents sont ceux de la chanteuse Aïkpémi Kpoguè, des comédien Tonton Dama, Richard, Guérard et autres et même d’un enseignant alité depuis des années et qui avait besoin de 35 millions pour se faire opérer en Inde ou d’une compatriote souffrant de l’insuffisance rénale et qui est à bout de moyen pour faire sa dialyse. L’engagement de la communauté d’Habib Ahandessi est impressionnant, démontrant qu’au-delà de la consommation de contenu en ligne, les réseaux sociaux peuvent être un puissant levier de changement social et de solidarité.

Cette initiative est une réponse concrète aux difficultés rencontrées par de nombreux artistes et personnes démunies au Bénin. « Peut-être que s’il y avait eu droit, l’international béninois Razack Omotoyossi serait encore en vie », a regretté Habib Ahandessi suite au décès de l’ancien footballeur. L’influenceur, en exposant ces cas de détresse, parvient à sensibiliser le grand public et à mobiliser des fonds de manière efficace. Habib Ahandessi ne se contente pas de collecter l’argent. Il partage souvent le parcours des bénéficiaires, documentant leur situation et montrant l’impact concret des dons. Cette méthode renforce la confiance de sa communauté et encourage d’autres personnes à s’impliquer.

Au-delà de l’aide financière, cette cagnotte redonne de la dignité et de l’espoir à des personnes qui se sentaient oubliées. Elle montre que la solidarité n’est pas qu’un mot, mais un acte concret qui peut transformer des vies. L’influence d’Habib Ahandessi se mesure ainsi non pas au nombre de likes ou de vues, mais au nombre de sourires retrouvés et de vies sauvées. Son action est un exemple pour d’autres influenceurs, prouvant que la notoriété peut et doit être utilisée pour le bien commun. En ces temps d’incertitude économique, la générosité et l’altruisme de la communauté d’Habib Ahandessi sont une lueur d’espoir pour de nombreux Béninois en difficulté.