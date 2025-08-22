Drame du bus STM : le Niger remercie le Bénin pour son soutien aux victimes

Photo DR

À la suite de l’accident tragique survenu dans la nuit du 16 au 17 août 2025 sur le pont du fleuve Ouémé, les autorités nigériennes ont exprimé leur gratitude envers le gouvernement béninois pour l’assistance apportée aux victimes, dont plusieurs ressortissants nigériens.

Dans une déclaration officielle rendue publique le jeudi 21 août, le ministère nigérien des Affaires étrangères a tenu à saluer la réactivité et la solidarité dont a fait preuve Cotonou face à ce drame. Le communiqué met en lumière la mobilisation rapide des équipes de secours et l’accompagnement apporté aux familles endeuillées.

« Nous exprimons notre bonne appréciation pour les efforts consentis par le gouvernement de la République du Bénin », indique le texte, soulignant la qualité de la coopération bilatérale. Rappelons que, selon l’Agence Béninoise de Protection Civile (ABPC), 38 corps ont déjà été restitués aux familles, mais les opérations de recherche se poursuivent dans le fleuve Ouémé. La tragédie frappe particulièrement le Niger, qui déplore 35 morts sur les 43 recensés, soit la quasi-totalité des passagers.