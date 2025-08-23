Elon Musk et Jeffrey Epstein : ce qu’il faut savoir de la polémique aux États-Unis

Elon Musk (Jordan Strauss/Invision/AP)

Le nom d’Elon Musk est revenu dans l’actualité après des révélations de Ghislaine Maxwell, l’ancienne associée de Jeffrey Epstein. Alors que l’affaire Epstein continue de susciter un fort retentissement aux États-Unis, la question de liens supposés entre l’homme d’affaires et le réseau du financier déchu est de nouveau posée.

Le poids persistant de l’affaire Epstein

L’ombre de Jeffrey Epstein, condamné pour crimes sexuels et retrouvé mort en prison en 2019, continue de hanter la scène publique américaine. L’affaire, qui a mis en lumière un vaste réseau d’abus impliquant des personnalités influentes, reste un point de référence dans les débats sur le pouvoir et l’impunité. Son associée, Ghislaine Maxwell, a été condamnée à 20 ans de prison en 2022 pour trafic sexuel de mineures, ce qui a consolidé l’idée d’un système structuré au service de figures puissantes.

C’est dans ce contexte que Maxwell a affirmé avoir rencontré Elon Musk lors de soirées mondaines. Elle précise que leur première rencontre a eu lieu au début des années 2010, lors d’un anniversaire organisé par Sergey Brin sur une île privée, sans la présence d’Epstein. Elle a également indiqué avoir croisé le patron de Tesla et de SpaceX lors de la soirée Vanity Fair organisée après les Oscars en 2014. Une photo devenue virale les montre ensemble à cet événement. Musk, de son côté, assure qu’il s’agissait simplement d’un « photobomb », minimisant tout lien personnel avec Maxwell.

Pour plusieurs médias, cette séquence illustre la difficulté de certaines personnalités à se distancer de l’affaire Epstein. D’autres rappellent que le financier avait cherché à approcher de grandes figures de la Silicon Valley, sans preuves qu’il ait établi des relations suivies. Un éclairage complémentaire pourrait être consulté dans des enquêtes déjà publiées par des médias spécialisés.

Musk nie toute relation directe

L’entrepreneur sud-africain naturalisé américain rejette toute proximité avec le cercle d’Epstein. Selon lui, la seule interaction documentée reste la photographie prise aux Oscars. Aucune trace n’indique qu’il ait été invité dans les propriétés d’Epstein ni qu’il ait participé à ses activités. Ses déclarations publiques insistent sur la volonté de couper court aux rumeurs.

Les récentes confidences de Maxwell devant les autorités américaines réactivent néanmoins le débat. Elles interviennent à un moment où l’opinion publique américaine reste sensible à toute évocation de l’affaire, dans un climat où plusieurs grandes figures économiques et politiques continuent d’être scrutées pour leurs fréquentations passées. Cette affaire illustre combien l’empreinte du dossier Epstein demeure vive dans la société américaine.