États-Unis : Elon Musk nie vouloir mettre fin à son projet de parti

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

L’entrepreneur américain a rejeté les informations du Wall Street Journal affirmant qu’il aurait renoncé à lancer une nouvelle formation politique. Le vice-président JD Vance a également démenti toute discussion sur l’élection présidentielle de 2028.

Musk rejette l’idée d’un abandon de son projet

Elon Musk a assuré cette semaine qu’il n’avait nullement l’intention de mettre fin à son projet de création d’un nouveau parti politique. Sur sa plateforme X, il a affirmé que « rien de ce que dit le Wall Street Journal ne devrait être considéré comme vrai », réagissant à un article indiquant qu’il craignait de compromettre sa relation avec JD Vance. Le quotidien américain avait rapporté que l’homme d’affaires, considéré comme l’un des acteurs économiques les plus influents, aurait préféré préserver ses liens avec le vice-président plutôt que de poursuivre l’idée d’une troisième force politique.

Publicité

Cette hypothèse a été démentie des deux côtés. Vance a expliqué sur Fox News n’avoir « jamais parlé de 2028 avec Elon Musk », ajoutant que les rumeurs circulant à ce sujet n’avaient aucun fondement.

Un projet toujours flou mais surveillé de près

Aux États-Unis, la perspective d’un parti alternatif revient régulièrement dans le débat public, mais les précédentes tentatives ont souvent échoué en raison de la domination du système bipartisan. Le rappel historique des candidatures indépendantes souligne la difficulté de s’imposer face aux démocrates et aux républicains. Musk, qui s’était montré critique à l’égard d’un projet de loi soutenu par la présidence Donald Trump, avait laissé entendre qu’il envisageait d’autres voies pour peser sur la vie politique.

L’entretien de JD Vance avec le média Gateway Pundit a par ailleurs souligné que la relation de Musk avec la Maison Blanche restait « compliquée », mais que son soutien au Parti républicain était encore possible d’ici les élections de mi-mandat prévues en novembre prochain. Cet élément montre que, malgré ses déclarations fermes, la stratégie de Musk reste difficile à cerner. Les rumeurs d’un abandon sont donc écartées, mais le projet demeure à l’état d’intention, sans structure officielle ni calendrier annoncé.