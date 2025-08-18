Hydrocarbures : l’Algérie s’allie à un groupe américain pour de nouveaux projets

(bashta, iStock at Getty Images)

À Alger, le 17 août, l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) et la société américaine Occidental Petroleum ont signé deux conventions. Ces accords portent sur l’étude du potentiel pétrolier de périmètres situés dans le sud algérien, avec pour objectif d’ouvrir la voie à de nouveaux investissements.

Deux conventions pour explorer de nouveaux périmètres

L’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) a officialisé la signature de deux conventions avec Occidental Petroleum (OXY). Ces accords concernent l’évaluation du potentiel en hydrocarbures de deux zones spécifiques : El Ouabed, dans le sillon de Benoud, et Dahar, au nord des bassins de Berkine et Oued Mya précise Algérie Eco.

Ces études visent à déterminer les perspectives de développement de ces périmètres, situés dans des régions stratégiques pour la production nationale. Elles s’inscrivent dans une démarche de coopération renforcée entre les deux partenaires, avec la possibilité d’élargir la collaboration à d’autres projets. Un rapport de résultats sera rendu public à l’issue de ces travaux, permettant de mesurer les opportunités d’exploitation future.

Un partenariat historique dans les hydrocarbures

Présente en Algérie depuis les années 1980, Occidental Petroleum participe déjà à plusieurs projets majeurs, dont Ourhoud, Hassi Berkine et El Merk. Cette présence de longue date confère à la compagnie une connaissance approfondie du sous-sol algérien et de son potentiel. Pour Alnaft, ces conventions constituent un pas supplémentaire vers la diversification des partenariats internationaux et l’optimisation des ressources nationales. Dans un contexte marqué par la recherche de nouvelles sources d’énergie et la volonté de sécuriser les approvisionnements, l’identification de nouveaux gisements reste un enjeu stratégique.

Selon le communiqué publié à Alger, ce type d’accord s’inscrit dans le cadre légal régissant les hydrocarbures en Algérie, qui favorise l’exploration et la mise en valeur des bassins pétroliers avec des partenaires étrangers. Ce dispositif pourrait servir de modèle pour d’autres collaborations futures, notamment dans le domaine gazier. Les prochaines étapes dépendront des résultats des études techniques, mais les deux institutions affirment déjà leur volonté de poursuivre une coopération durable dans l’exploration et le développement.