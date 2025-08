Maghreb : un événement spécial sur le Sahara occidental annoncé

Photo: Reuters

L’Algérie accueillera en octobre prochain un rassemblement international consacré à la cause sahraouie. Annoncé comme un forum mondial de la jeunesse en solidarité avec le peuple sahraoui, l’événement sera organisé sous l’égide du gouvernement algérien et entend mobiliser des jeunes venus de plusieurs continents autour de la question du Sahara occidental.

Une initiative portée par Alger

Lors d’un échange officiel à Alger, Mustapha Hidaoui, ministre algérien de la Jeunesse et des Sports, a exprimé à Khatri Adouh, représentant du Front Polisario, la volonté des autorités de garantir le bon déroulement de ce forum. Il a également affirmé le soutien actif de son ministère à la réussite de l’initiative, évoquant la mise en place des conditions nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par les organisateurs.

L’événement, entièrement pris en charge par l’Algérie, s’inscrit dans une continuité d’initiatives diplomatiques et culturelles que le pays soutient en faveur du Front Polisario. Il est aussi perçu comme une manière pour Alger de réaffirmer sa position dans un dossier régional qui reste au cœur de tensions diplomatiques.

Le Sahara occidental, un dossier sensible au Maghreb

Le Sahara occidental demeure l’un des derniers territoires africains inscrits par les Nations unies comme non autonomes. Depuis le retrait de l’Espagne en 1975, son statut fait l’objet d’un différend opposant principalement le Maroc, qui en contrôle la majeure partie, et le Front Polisario, qui revendique l’indépendance du territoire. Le soutien d’Alger au Front Polisario constitue un point de friction majeur entre l’Algérie et le Maroc, deux pays aux relations diplomatiques rompues depuis 2021.

Dans ce contexte, le forum prévu à Alger prend une dimension à la fois politique et symbolique. Il vise à consolider une mobilisation internationale, notamment auprès des mouvements de jeunesse, en faveur d’une solution jugée conforme au droit à l’autodétermination, tel que mentionné dans plusieurs résolutions onusiennes.

Une mobilisation internationale attendue

Selon les premiers éléments disponibles, le forum devrait réunir des délégations de jeunes militants, d’associations et de représentants d’organisations régionales. L’objectif affiché est de promouvoir les droits du peuple sahraoui par des échanges culturels, des débats, et des campagnes de sensibilisation.

Ce type de rencontre n’est pas inédit. Des forums similaires ont déjà été organisés dans le passé, notamment dans le cadre des activités de soutien à la cause sahraouie en Amérique latine, en Afrique subsaharienne ou en Europe. Toutefois, la tenue de l’événement en Algérie, pays frontalier et engagé, lui confère un poids particulier dans la dynamique régionale actuelle.

Le forum prévu à Alger intervient également dans un contexte où la question sahraouie connaît un regain d’attention sur la scène diplomatique, notamment à la suite de prises de position divergentes de plusieurs pays, y compris au sein de l’Union africaine et du Conseil de sécurité des Nations unies.