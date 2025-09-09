Agriculture : l’Algérie renforce sa coopération avec le Nigeria

L’économie algérienne, fortement tributaire des hydrocarbures, s’emploie à diversifier ses revenus pour limiter les risques liés à la volatilité des marchés. Avec 95 % de ses exportations et près de 60 % de son budget dépendant du pétrole et du gaz, le pays reste exposé aux aléas des cours mondiaux, menaçant sa stabilité financière et ses capacités d’investissement.

Consciente de cette vulnérabilité, l’Algérie accélère le développement ou le renforcement de secteurs comme l’agriculture, pour sécuriser sa croissance à long terme. Un secteur qui s’impose comme une priorité stratégique dans cette volonté de « transition » ou, tout du moins, de « différenciation« .

En exploitant ses vastes terres arables et son potentiel saharien, l’Algérie ambitionne de renforcer son autonomie alimentaire et de développer des filières exportatrices. Pour y parvenir, elle s’appuie sur des partenariats internationaux, en collaborant avec des leaders africains du domaine afin d’acquérir des savoir-faire et des technologies adaptées à ses spécificités.

Un partenariat prometteur avec le Nigeria

C’est en ce sens qu’une délégation nigériane, dirigée par un haut responsable du commerce et de l’industrie, a été accueillie à Alger par le ministre de l’Agriculture, Youcef Cherfa, en marge de la Foire de Commerce intra-africain (IATF 2025), qui s’est tenue du 4 au 10 septembre. Cette rencontre a permis d’identifier des pistes de coopération bilatérale, en analysant les complémentarités agricoles des deux pays et les opportunités d’échanges dans des domaines clés.

Les discussions ont porté sur des projets concrets, tels que :

l’agriculture en milieu saharien,

les techniques d’irrigation innovantes,

la modernisation des infrastructures de stockage et de transformation des produits agroalimentaires.

Un défi de taille pour l’avenir

Reste une question centrale : l’Algérie réussira-t-elle à faire de son agriculture un levier économique majeur ? Bien que les partenariats, comme celui avec le Nigeria, ouvrent des perspectives encourageantes, les obstacles sont nombreux, qu’il s’agisse des besoins en investissements ou des contraintes environnementales, notamment avec des manques en termes de capacité hydrique et notamment les systèmes d’irrigation.