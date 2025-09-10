Bénin : Le déménagement du marché Dantokpa sera bouclé 15 janvier 2026

Le processus de relocalisation du marché Dantokpa, considéré comme le plus grand d’Afrique de l’Ouest, entre dans sa phase opérationnelle. L’Agence Nationale de Gestion des Marchés modernes (ANaGeM) a engagé depuis le 8 septembre 2025 une série de rencontres avec les commerçants pour préparer leur installation progressive sur de nouveaux sites modernes à Cotonou et dans ses environs.

« Nous sommes dans une dynamique de déménagement des marchands du marché de Dantokpa. Pour cela, le gouvernement a décidé de construire plusieurs sites afin d’accueillir les différents secteurs d’activité », a déclaré la directrice générale de l’ANaGeM, Mme Eunice Loisel Kiniffo, lors d’une séance d’échanges. Parmi les infrastructures prévues, le Pôle commercial Général Mathieu Kérékou (GMK), situé près du stade de l’Amitié, jouera un rôle central. Quatre filières y seront regroupées : le textile, la maroquinerie, la cosmétique et la bijouterie. Les commerçants concernés ont pu découvrir les boutiques, étals et services associés, ainsi que les modalités d’installation.

« Nous travaillons avec les acteurs, nous ne décidons pas seuls dans nos bureaux. C’est ensemble que nous définissons la stratégie d’installation », a insisté Mme Kiniffo. Le calendrier du transfert a été fixé : les commerçants passeront les fêtes de fin d’année à Dantokpa avant le début effectif du déménagement, prévu du 5 au 15 janvier 2026.

Publicité

Le Pôle agroalimentaire du Grand Nokoué, également connu sous le nom de marché de gros d’Akassato, est destiné aux grossistes de denrées alimentaires. Construit sur 168 hectares, il comprend six entrepôts secs et deux chambres froides pour accueillir céréales, tubercules, oignons, haricots, maïs et autres produits. Là encore, les dispositions pratiques sont élaborées en concertation avec les acteurs afin de garantir leur adhésion.

Lancé en 2018 par le président Patrice Talon, le projet a longtemps suscité débats et résistances. Pour apaiser les inquiétudes, l’ANaGeM a misé sur la transparence et le dialogue. « Beaucoup de commentaires circulaient qui ne correspondent pas à la réalité. C’est pourquoi nous avons choisi la concertation directe », a rappelé sa directrice, tout en soulignant la mobilisation croissante des commerçants.

Ce transfert s’inscrit dans un vaste programme de modernisation du commerce au Bénin. Plusieurs marchés modernes ont déjà été livrés, notamment à Cotonou, Glazoué, Pahou, Azovè, Houègbo et Natitingou. D’autres suivront à Parakou (marché de Guèma), Cococodji, Abomey (Houndjro) et Porto-Novo (Ouando). « Le 15 janvier 2026, nous pourrons officiellement ouvrir les portes du Pôle agroalimentaire du Grand Nokoué et du Pôle commercial GMK. Ce sera une étape historique pour le commerce béninois », a conclu Mme Kiniffo.