Bénin : Les vitres teintées interdites, la répression démarre le 1er octobre

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique rappelle aux automobilistes l’interdiction formelle de circuler avec des vitres opaques à l’avant des véhicules sur toute l’étendue du territoire national. La mesure, prévue par le décret N°2017-546 du 22 novembre 2017, sera appliquée avec rigueur dès le 1er octobre 2025.

Dans un communiqué radio-télévisé diffusé, le ministre de l’Intérieur a précisé que seuls les cas expressément dérogatoires sont concernés par des exceptions. En dehors de ces dispositions, tout véhicule dont le pare-brise ou les vitres latérales avant sont opaques et ne permettent pas une visibilité claire de l’intérieur depuis l’extérieur sera considéré en infraction.

Selon le ministère, cette interdiction vise à renforcer la sécurité publique, en facilitant l’identification des occupants des véhicules et en limitant les risques liés à l’utilisation de vitres obscurcies à des fins criminelles. « Cette mesure vise à garantir la sécurité des personnes et des biens », souligne le communiqué.

Les automobilistes disposent désormais de deux semaines pour se conformer à la réglementation. Passé le délai, la Police républicaine procédera à des opérations d’immobilisation et de retrait de la circulation des véhicules en infraction. Le ministre de l’Intérieur invite ainsi les propriétaires et conducteurs concernés à faire preuve de civisme et de responsabilité.