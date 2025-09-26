Bénin : Pour abandon de poste, un militaire et un policier devant la Criet

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a examiné, mardi 23 septembre 2025, deux dossiers distincts de désertion impliquant un militaire et un policier béninois. Selon les éléments présentés à l’audience, les deux agents des forces de défense et de sécurité sont accusés d’avoir abandonné leurs postes sans autorisation. Interpellés, ils ont comparu devant la juridiction spéciale pour donner leurs explications.

Le militaire poursuivi a justifié son absence par des « pratiques occultes » dont il affirme avoir été victime. Une version jugée peu convaincante par le parquet. Quant au policier, il aurait quitté son unité pour des raisons non clairement établies, également contestées par l’accusation. Le ministère public a requis l’application des sanctions prévues par la loi, rappelant que la désertion constitue une faute grave qui menace la discipline au sein des forces armées et de sécurité. La décision de la CRIET sur ces deux dossiers sera rendue dans les prochains jours.