Bénin : Une opération de déguerpissement vire à l’affrontement à Godomey

Une opération de libération des trottoirs a dégénéré ce samedi 6 septembre 2025 à Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi. Des affrontements ont opposé policiers et jeunes vendeurs, faisant plusieurs blessés et aboutissant à des interpellations. Selon les informations recueillies, l’équipe du commissariat de Godomey a mené une descente inopinée dans le cadre de la campagne nationale visant à assainir les espaces publics. L’intervention, généralement menée sans heurts, a pris une tournure violente après la saisie de marchandises installées sur les trottoirs.

Des tables, parasols et autres équipements auraient été aspergés d’essence puis incendiés par les agents, ce qui a provoqué la colère des vendeurs. En réaction, certains jeunes ont lancé des projectiles contre les forces de l’ordre. Ces dernières ont riposté. D’après un témoin interrogé par Bip Radio, les tirs ont fait deux blessés : l’un à la main, l’autre aux tympans. Dans la confusion, cinq personnes ont été arrêtées, tandis que d’autres ont pris la fuite. Les mis en cause devraient être présentés aux autorités compétentes.

Le témoin joint par la radio a toutefois relevé le calme des forces de sécurité malgré la tension. « Sans mentir, les policiers ont vraiment patienté. Ils ont attendu quelques ordres de leurs supérieurs avant de commencer par ouvrir le feu », a-t-il déclaré. Les autorités locales n’ont, pour l’heure, pas communiqué sur ces événements qui relancent le débat autour de la gestion des opérations de déguerpissement et de leurs conséquences sociales.