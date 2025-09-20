Conflits agro-pastoraux au Bénin : la Police simule une crise pour tester ses unités

Brice Allowanou. Photo : DR

Les 25 et 26 septembre 2025, le département des Collines servira de cadre à une vaste opération de simulation baptisée « Toile d’araignée sur les Collines » (TASC 2025). L’initiative, portée par la Police républicaine, vise à tester la capacité de ses unités à répondre efficacement aux crises, en particulier celles liées aux conflits entre agriculteurs et éleveurs.

L’annonce de l’exercice a été faite le vendredi 19 septembre devant les autorités politico-administratives et les différentes forces impliquées. Le choix du scénario n’est pas anodin : les tensions agro-pastorales restent un enjeu récurrent de sécurité et de cohésion sociale au Bénin, notamment dans les communes de Dassa-Zoumè, Glazoué et Savalou où se dérouleront les manœuvres.

Le Directeur général de la Police républicaine a rappelé à cette occasion que l’essentiel, pour les acteurs de la sécurité comme pour les décideurs politiques, « n’est pas de se demander quand une crise peut survenir, mais de savoir comment y répondre le moment venu ». Pour lui, la formation, l’équipement et l’entraînement des unités constituent la clé de l’efficacité opérationnelle et de la réussite des missions en situation d’urgence.

Publicité

De son côté, le Contrôleur général de police, Brice Allowanou, a précisé que l’exercice représente une démarche d’anticipation face aux risques de conflits agro-pastoraux particulièrement marqués dans la région. L’opération TASC 2025 bénéficie du soutien financier et technique de l’agence belge de développement ENABEL, ainsi que de la collaboration de plusieurs structures nationales, dont l’Agence béninoise de protection civile, les Eaux, Forêts et Chasse, sans oublier l’appui de l’Armée. Cette synergie, selon les organisateurs, illustre l’importance d’une approche intégrée et de la coopération inter-forces dans la prévention et la gestion des crises sécuritaires.