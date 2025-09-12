Retour du Wolosso dans les bars au Bénin: La dépravation à visage découvert

Crédit : M.A pour LNT

Depuis quelques mois, un phénomène qui avait pourtant semblé reculer fait, un retour en force dans les nuits béninoises. Le Wolosso, cette danse jugée obscène et dégradante, réapparaît dans plusieurs bars, boîtes de nuit et lieux de plaisir à Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Abomey-Calavi ou encore Bohicon et autres. Ce spectacle, qui consiste en des chorégraphies volontairement érotiques, se déploie désormais au grand dame des principes moraux, avec des organisateurs qui ne se cachent presque plus. Pour certains, il s’agit de divertissement. Pour d’autres, c’est le signe inquiétant d’une dépravation morale qui s’installe au nez et à la barbe de tous.

Le Wolosso, longtemps associé à des milieux marginaux, est aujourd’hui érigé en animation régulière dans des bars et lounges des grandes villes du Bénin. Le principe est simple : des jeunes filles, souvent en tenue légère, montent sur scène pour exécuter des pas suggestifs au rythme des musiques urbaines. Certaines se laissent même aller à des exhibitions quasi pornographiques, sous les acclamations d’un public chauffé à blanc.

Pour attirer du monde, certains promoteurs de bars n’hésitent plus à afficher ouvertement le programme des “soirées Wolosso” sur leurs affiches publicitaires ou sur les réseaux sociaux. Les vidéos de ces prestations circulent ensuite sur les réseaux sociaux, démultipliant l’impact de ce qui n’est, au départ, qu’un “show” pour noctambules.

Une banalisation inquiétante

La banalisation de ce type de spectacle pose un réel problème. Le Wolosso, loin d’être une simple danse, encourage une marchandisation du corps féminin et installe un climat où l’indécence devient normale. Plusieurs associations de femmes et d’éducateurs s’inquiètent de voir des adolescentes s’inspirer de ces pratiques et reproduire les gestes dans les cours d’école ou sur les réseaux sociaux.

« Aujourd’hui, il suffit de se promener un samedi soir dans certains quartiers populaires de Cotonou, Abomey-Calavi, Parakou, Porto-Novo ou ailleurs pour constater que le Wolosso est devenu une attraction courante. Des jeunes mineures y assistent parfois sans aucun contrôle. C’est une véritable école de la dépravation », déplore un enseignant.

Le rôle ambigu des promoteurs de bars

Les propriétaires de bars et night-clubs se défendent souvent en arguant qu’ils ne font que “répondre à la demande du public”. Selon eux, les soirées Wolosso remplissent les salles et génèrent des bénéfices substantiels, dans un contexte économique difficile.

Pourtant, derrière cet argument économique se cache une volonté claire de tirer profit d’un phénomène qui fragilise les repères sociaux. Certains établissements vont jusqu’à organiser des concours de Wolosso, avec récompenses financières pour les danseuses les plus audacieuses. Ce qui encourage une surenchère dans la provocation et l’exhibition.

La police républicaine, encore mise au défi

Face à ce retour du Wolosso, la Police républicaine se retrouve de nouveau interpellée. Les campagnes menées par le passé s’étaient surtout concentrées sur l’expulsion des prostituées des abords des grandes voies et des maisons closes clandestines. Mais la réalité d’aujourd’hui est plus subtile : la dépravation ne se cache plus, elle s’expose sur scène, souvent sous couvert de divertissement artistique.

Au-delà du scandale moral, le Wolosso expose la jeunesse béninoise à des risques considérables : l’hypersexualisation précoce des adolescents, qui considèrent ces spectacles comme normaux, la propagation de pratiques sexuelles à risque, avec l’alcool et la drogue qui circulent dans ces milieux festifs, la perte de repères culturels, car ces danses importées et exagérément sexualisées effacent la richesse des danses traditionnelles béninoises.

Pour beaucoup, il ne s’agit pas seulement de répression policière. La lutte contre le Wolosso passe par une réglementation claire des animations dans les bars et night-clubs, avec des sanctions en cas de spectacles obscènes, une sensibilisation renforcée des jeunes dans les écoles et universités, afin de leur montrer les dangers de ces pratiques, une promotion des alternatives culturelles : concours de danses traditionnelles, soirées artistiques mettant en valeur la créativité sans tomber dans l’exhibition.

Une société à la croisée des chemins

Le retour du Wolosso met en lumière un dilemme plus large : comment concilier liberté de divertissement et sauvegarde des valeurs sociales ? Dans un contexte de mondialisation où les influences étrangères se diffusent rapidement, le Bénin risque de voir ses repères culturels dilués dans une culture de l’excès et de la provocation.

Les prochains mois diront si les autorités prendront la mesure du danger. Si rien n'est fait, les bars et lieux de plaisir risquent de devenir des foyers d'un désordre moral qui fragilisera encore davantage la jeunesse et partant, la société béninoise.