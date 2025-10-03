Investiture Wadagni-Talata au Bénin : Les informations essentielles à savoir

À quelques heures de l’investiture du duo présidentiel Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata, la cité de Parakou se prépare à accueillir l’un des temps forts de la vie politique nationale. La cérémonie, organisée par les partis de la mouvance présidentielle, est présentée par ses initiateurs comme une étape décisive dans la course à la présidentielle de 2026.

Invitée sur le plateau de la matinale Bonjour le Bénin de la télévision nationale, la directrice de la communication de l’Union Progressiste Le Renouveau (UPR), Anique F. Djimadja, a précisé les contours de l’événement. Selon elle, l’investiture répond à une exigence statutaire : « Lorsqu’on désigne les candidats, une fois qu’ils sont désignés, il faut que les partis procèdent à leur investiture. C’est ainsi que le prévoient nos textes », a-t-elle expliqué. Mais au-delà de cette formalité, l’acte revêt une portée symbolique, traduite par ce qu’elle appelle « un contrat avec le peuple ».

Une cérémonie de portée nationale

La responsable de la communication de l’UPR a insisté sur le caractère fédérateur du rendez-vous, loin de toute interprétation régionaliste : « Parakou aurait pu être remplacé par n’importe quelle autre ville du Bénin. Le choix n’obéit à aucune considération particulière », a-t-elle affirmé, en balayant les spéculations autour du lieu retenu.

Les organisateurs annoncent une mobilisation importante de militants, d’alliés politiques et de populations locales. Un comité a été mis en place depuis plusieurs semaines pour assurer la réussite de la manifestation, avec des dispositions logistiques et sécuritaires jugées optimales.

« Ça va être un moment de délivrance d’un message fort : un message de rassemblement, de paix et de consolidation de la démocratie », a résumé Anique Djimadja, soulignant l’esprit de cohésion que veut incarner la mouvance présidentielle.

Une mobilisation attendue

Dans le même esprit, Daouda Saka Mere, maire de N’Dali et cadre du Bloc Républicain, confirme l’ampleur de la préparation. « Les préparatifs vont bon train. Environ 7 000 personnes sont attendues, et tout est mis en place pour un déroulement paisible et réussi », a-t-il confié au quotidien La Nation.

Le programme prévoit plusieurs prises de parole, dont celle du ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, avant la présentation officielle du duo Wadagni–Talata. La validation de leur candidature se fera « par acclamation », une manière, selon le maire de N’Dali, de marquer l’adhésion unanime des militants. Le duo aura ensuite l’occasion d’exprimer sa vision et d’annoncer les grandes lignes de son engagement.

Wadagni, peu politique ?

Si certains observateurs estiment que Romuald Wadagni est « peu politique », son parcours économique et sa proximité avec le président sortant renforcent sa légitimité. « Il n’est pas politique au sens classique, mais il n’est pas étranger à la politique. Ses actions en faveur des partis et de la gouvernance en témoignent », a soutenu le maire de N’Dali.

Celui-ci estime que la jeunesse et la compétence du candidat porteront le pays à une nouvelle étape : « Ce mandat que nous allons entamer en 2026 sera meilleur que celui qui s’achève, grâce à l’énergie et à la vision d’un jeune qui peut pousser le développement du Bénin et le révéler au monde. » Tout est donc en place à Parakou pour accueillir ce moment que les organisateurs présentent comme une célébration d’unité et un signal fort envoyé à l’opinion publique, à quelques mois de l’échéance électorale.