Assemblée Nationale du Bénin : La guerre politique pour le contrôle des postes

Les 109 députés élus au terme du scrutin législatif du 11 Janvier 2026 pour le compte de la dixième mandature de l’Assemblée nationale, sont attendus au siège de l’institution le 8 Février 2026 pour prendre la mesure de la mission. Une entrée en fonction en préparation mettant en exergue une guerre politique pour le contrôle des postes de responsabilité de l’Assemblée nationale après la fédération des efforts pour un Parlement aux couleurs du Bloc Républicain (BR) et de l’Union Progressiste « Le Renouveau » (UPR).

Depuis que les résultats définitifs des élections législatives du 11 Janvier 2026 sont proclamés par la cour constitutionnelle, les regards sont tournés vers le dimanche 08 février, le deuxième du mois indiqué comme date règlementaire de l’installation. Ceci dans un contexte où la guerre est ouverte pour le partage ou le contrôle des postes de responsabilité suite à l’équation pour un Parlement aux couleurs de la majorité. Une réalité qui pousse les différents prétendants à multiplier les offensives pour montrer ou démontrer son poids politique dans la mise en œuvre des stratégies pour cette victoire qui retient diversement l’attention de l’opinion politique.

Cette rivalité a quand-même, ignoré la norme des arbitrages politiques dans la dynamique d’une cohésion dont font montre les voix prépondérantes des formations politiques représentées au Parlement sous le contrôle du grand arbitre, le manager de la majorité. A cet aspect, il faut ajouter les missions et les défis de la législature orientés vers les réformes pour la construction d’une nation moderne dans la dynamique de l’exercice d’un contrôle parlementaire effectif en ce qui concerne l’action gouvernementale.

Ce qui représente un enjeu démocratique important concernant le renforcement et la survie de la démocratie. Il importe de préciser que cette étape de l’entrée en fonction encadrée par les textes, constitue pour les élus de la dixième législature le premier pas en ce qui concerne l’exercice de la fonction. Elle met l’élu de la nation dans l’économie des réalités de sa charge.