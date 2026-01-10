Capture de Maduro : Mélenchon appelle à la résistance armée face aux USA

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a été capturé par les forces américaines début janvier 2026 et transféré aux États-Unis pour y être jugé. Cette opération exceptionnelle, menée sous l’autorité de Donald Trump, a provoqué une forte onde de choc internationale et suscité des critiques sur le plan diplomatique et juridique. Face à cette situation, Jean‑Luc Mélenchon a exprimé son soutien au peuple vénézuélien, dénonçant l’intervention américaine et appelant à une résistance armée.

Manifestation à Lyon et condamnation de l’intervention américaine

Samedi, lors d’un rassemblement à Lyon, Jean‑Luc Mélenchon, chef de La France insoumise, a pris la parole devant plusieurs centaines de participants. Il a dénoncé la capture de Nicolás Maduro comme une atteinte grave à la souveraineté du Venezuela et a affirmé que le peuple vénézuélien devait se défendre, y compris par les armes si nécessaire, contre ce qu’il considère comme une intrusion américaine.

Il a en outre critiqué la réaction de la France, estimant que le président Emmanuel Macron avait soutenu dès le départ cette opération, et a insisté sur l’urgence de libérer Maduro, soulignant que toute tolérance envers cette capture reviendrait à légitimer l’intervention militaire.

À bas l’impérialisme américain et soutien au Venezuela

Lors de son intervention, Jean‑Luc Mélenchon a exprimé son soutien au Venezuela en reprenant des slogans dénonçant l’impérialisme des États‑Unis et en appelant à la libération immédiate de Nicolás Maduro. Il a averti que l’action américaine pourrait marquer l’émergence d’un ordre mondial imposé par la force, montrant selon lui le risque que les grandes puissances s’ingèrent dans les affaires internes d’un État souverain.

Le rassemblement à Lyon a rassemblé militants et sympathisants mobilisés pour montrer leur solidarité avec le peuple vénézuélien. Mélenchon a insisté sur la nécessité d’un engagement concret pour défendre la population et le président Maduro face à la pression étrangère.

La capture de Maduro par les forces américaines continue de provoquer des réactions à l’international et pourrait peser sur les relations diplomatiques entre Washington et plusieurs pays d’Amérique latine. Pour le leader de La France insoumise et ses partisans, cette opération ne peut rester sans réponse et montre selon eux les dangers d’une politique mondiale fondée sur la coercition militaire.