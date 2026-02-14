Afrique : la Chine supprimera les droits de douane pour 53 pays dès le 1er mai

La Chine annonce une mesure majeure pour stimuler le commerce avec l’Afrique. Dès le 1er mai 2026, 53 pays africains bénéficieront d’un traitement tarifaire zéro pour leurs exportations vers Pékin. Cette initiative s’insère dans une stratégie visant à renforcer les liens économiques et diplomatiques entre la Chine et le continent africain. Le geste pourrait transformer l’accès des produits africains aux marchés chinois et intensifier la coopération sino-africaine.

Zéro droit de douane : un tournant pour les exportations africaines vers la Chine

Le président chinois, Xi Jinping, a annoncé que la Chine appliquera un traitement tarifaire nul pour les importations en provenance des 53 pays africains avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. Prévue pour le 1er mai 2026, cette mesure constitue une étape majeure dans le renforcement du partenariat économique sino-africain. Selon la télévision d’État chinoise, elle vise à faciliter l’accès des produits africains aux marchés chinois grâce à des mécanismes optimisés, comme le « canal vert », destiné à simplifier et accélérer les procédures douanières.

Cette annonce a été faite à l’occasion du 39ᵉ sommet de l’Union africaine, lors duquel Xi Jinping a adressé un message au président en exercice de l’UA, João Lourenço, ainsi qu’au président de la Commission de l’organisation, Mahmoud Ali Youssouf. Dans son message, le dirigeant chinois a salué les avancées en matière d’intégration régionale et réaffirmé l’objectif de Pékin : consolider un partenariat stratégique global avec l’Afrique.

Publicité

Renforcement stratégique des relations sino-africaines et intégration régionale

Historiquement, la Chine a multiplié les accords commerciaux et les investissements sur le continent africain, en établissant par exemple des partenariats dans les infrastructures comme le chemin de fer Addis-Abeba–Djibouti en Éthiopie, des projets énergétiques au Nigeria, et des zones économiques spéciales en Érythrée et au Ghana. Elle a également facilité l’accès à son marché pour les produits africains grâce à des mécanismes préférentiels, comme la réduction des droits de douane sur certains produits agricoles et manufacturés africains. Cette démarche s’insère dans un cadre établi depuis plusieurs années, dans lequel Pékin cherche à harmoniser ses relations bilatérales avec différents pays africains tout en soutenant les initiatives régionales, telles que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). Ces actions ont contribué à renforcer la confiance mutuelle et à créer un environnement favorable à la croissance des échanges commerciaux.

La suppression des droits de douane pourrait stimuler de nouvelles négociations bilatérales et multilatérales, ouvrant la voie à des accords de partenariat économique plus étendus. Ces démarches englobent des discussions sur les facilités logistiques et les infrastructures commerciales, permettant aux pays africains d’optimiser leurs capacités d’exportation et de profiter de conditions plus avantageuses sur les marchés chinois.