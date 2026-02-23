Al-Nassr : "J'appartiens à l'Arabie saoudite" Ronaldo tranche sur son avenir

Cristiano Ronaldo a brillé ce weekend en Saudi Pro League avec son club d’Al Nassr. Le quintuple ballon d’or a notamment marqué un mémorable doublé lors de la confrontation contre Al-Hazm. Après la rencontre en zone mixte, l’ex joueur du Real Madrid a tenu à clarifier les choses sur son avenir. Lié au club saoudien jusqu’en 2027, Cristiano Ronaldo a choisi ses mots avec soin face aux journaliste.

Un contrat en béton, une sortie de crise calculée

Après plusieurs jours de tensions avec la direction de son club, CR7 a tenu à mettre fin aux différentes rumeurs qui l’annonçaient sur le départ. Prolongé jusqu’en juin 2027, l’attaquant portugais perçoit une rémunération estimée à 200 millions d’euros par saison — le bail le plus onéreux du football mondial. Rompre ce lien unilatéralement supposerait des conditions extrêmes.

Après la victoire face à Al-Hazm, le champion d’Europe 2016 a livré ceci : « Je suis très heureux. Comme je le dis si souvent, j’appartiens à l’Arabie saoudite. C’est un pays qui m’a très bien accueilli, ainsi que ma famille et mes amis ». La légende portugaise s’est montré clair coupant court aux rumeurs qui le voyaient faire un retour au Portugal avec l’équipe de ses débuts, le Sporting Portugal. Dans la suite de ses déclarations, CR7 a notifié qu’il se sentait heureux en Arabie Saoudite. « Je suis heureux ici. Je veux rester ici. Et le plus important, c’est que nous continuons à aller de l’avant. Nous sommes au sommet » a laissé entendre le champion portugais.

Un hiver sous tension, une autorité réaffirmée

L’hiver saoudien n’a pas épargné la star portugaise. Agacé par la stratégie de recrutement du club. La frustration a franchi un palier supplémentaire lorsqu’il a cessé de s’entraîner plusieurs jours — un bras de fer silencieux qui a forcé la direction à intervenir.

Rappel à l’ordre, retour à l’entraînement, puis, le week-end dernier, le doublé contre Al-Hazm. La séquence ressemble à une normalisation en accéléré. Ronaldo retrouve la forme au moment où Al-Nassr consolide sa position en tête du championnat. À 40 ans, buteur à 11 reprises en 13 matchs de Saudi Pro League cette saison, Ronaldo reste la pièce centrale du dispositif offensif d’Al-Nassr. Dans sa récente sortie, il s’inscrit plus que jamais dans la durée avec son club.