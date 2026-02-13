Bénin : Le directeur départemental de la Fonction publique de l’Atacora suspendu

Le directeur départemental de la Fonction publique de l’Atacora a été relevé de ses fonctions. L’information, rapportée par Le Matinal, n’a pour l’instant fait l’objet d’aucune communication officielle précisant les motifs de cette décision.

D’après des sources concordantes, l’intéressé a reçu l’instruction de procéder, dans les meilleurs délais, à la passation de service conformément aux règles administratives en vigueur. Cette formalité est annoncée pour le lundi 16 février 2026. Dans l’intervalle, la continuité du service public sera assurée par la directrice départementale de la Fonction publique de la Donga, désignée pour assurer l’intérim. Celle-ci est attendue à Natitingou afin de prendre provisoirement la tête de la structure, en attendant d’éventuelles mesures définitives de l’autorité de tutelle.

Cette suspension suscite des interrogations au sein de l’administration locale où, en l’absence d’explications officielles, diverses hypothèses circulent. Pour l’heure, aucune prise de parole publique n’est venue éclairer les circonstances de cette décision. En attendant une communication formelle, les activités de la direction départementale devront se poursuivre sous la responsabilité de l’intérimaire, avec pour priorité le maintien de la stabilité administrative et la continuité du service aux usagers.