Cristiano Ronaldo : une star de la NBA affirme ne pas le connaître et crée la polémique

Lors du NBA All-Star Game 2026 à Inglewood, en Californie, la star montante Anthony Edwards a suscité la polémique en déclarant ne pas connaître Cristiano Ronaldo. L’événement a eu lieu le dimanche passé au Intuit Dome, au cours d’un match où Edwards a été nommé MVP après la victoire des USA Stars 47-21. Sa déclaration a été largement commentée sur les réseaux sociaux, provoquant des réactions contrastées chez les fans de Ronaldo. Cette sortie inattendue souligne la réaction d’un athlète face à la notoriété mondiale d’une autre star.

Anthony Edwards : la nouvelle star américaine de la NBA

Anthony DeVante Edwards, surnommé Ant‑Man, est l’une des jeunes stars les plus prometteuses de la NBA. Sélectionné en première position lors de la Draft 2020 par les Minnesota Timberwolves, il est rapidement devenu un joueur incontournable de la ligue. Mesurant 1,93 mètre et évoluant au poste d’arrière, Edwards est reconnu pour ses performances spectaculaires, ses dunks impressionnants et sa capacité à marquer de nombreux points. En février 2026, il a été élu MVP du NBA All-Star Game, après avoir mené les USA Stars à la victoire sur les USA Stripes 47-21.

Arrivé au Intuit Dome vêtu d’un hoodie aux couleurs de l’équipe nationale argentine, Edwards a été interrogé sur Cristiano Ronaldo, l’attaquant d’Al-Nassr. Il a répondu exactement : « Cristiano Ronaldo, c’est qui ? Je ne peux pas m’occuper de lui ! Il joue où ? ». Cette déclaration a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux et a déclenché une vague de réactions de fans, certains critiquant la star de la NBA pour son ignorance vis-à-vis de l’international portugais.

Rencontre des univers sportifs lors du All-Star Game

Le NBA All-Star Game 2026 a offert l’occasion de voir Anthony Edwards porter un maillot lié à un autre univers sportif, celui du football argentin et de Lionel Messi, ce qui a accentué le contraste avec sa déclaration sur Cristiano Ronaldo. L’événement, a rassemblé des fans et des athlètes de différentes disciplines, soulignant la popularité de la NBA aux États-Unis et dans le monde. Edwards a brillé sur le terrain et a été nommé MVP après la victoire de son équipe, tout en suscitant une polémique en dehors du parquet.

Cristiano Ronaldo, attaquant d’Al-Nassr et légende du football mondial, est reconnu pour ses multiples Ballons d’Or, ses 900+ buts en carrière, ses victoires en Ligue des champions avec Manchester United et le Real Madrid, ainsi que ses exploits avec la sélection portugaise, dont l’Euro 2016 et la Ligue des nations 2019. La réponse d’Edwards a été perçue par certains comme un signe d’indifférence. La réaction sur les réseaux sociaux a été rapide avec des commentaires soulignant l’étonnement face à la déclaration de la star américaine.