« J'ai été stupide » : acculé, Bill Gates s'exprime sur Jeffrey Epstein

Le cofondateur de Microsoft sort du silence après la publication de millions de documents par le département de la Justice américain. Son ex-femme Melinda exige des réponses. Bill Gates et Jeffrey Epstein se sont rencontrés pour la première fois en 2011, soit trois ans après la condamnation du financier pour sollicitation de prostituée mineure en Floride. Malgré ce passé judiciaire connu, le milliardaire de la tech a entretenu des liens réguliers avec le prédateur sexuel pendant plusieurs années, partageant de nombreux dîners avec lui. Le patron de Microsoft espérait alors qu’Epstein, grâce à son carnet d’adresses parmi les plus fortunés de la planète, l’aiderait à lever des fonds pour ses initiatives philanthropiques en santé mondiale.

Cette proximité, longtemps minimisée par l’entourage de Gates, refait surface avec fracas. Le département de la Justice américain a rendu publics vendredi dernier près de trois millions de pages de documents issus de l’enquête sur Epstein, mort en détention en 2019 dans des circonstances troubles. Parmi ces archives figurent des emails troublants rédigés par le financier, dans lesquels il se décrivait comme le « bras droit » de Gates et évoquait des activités allant du « moralement inapproprié » à « potentiellement illégal ».

Gates nie en bloc et présente ses excuses

Interrogé par la chaîne australienne 9News ce mercredi, le septuagénaire a choisi de contre-attaquer tout en faisant son mea culpa. « Apparemment, Jeffrey a écrit un email à lui-même. Cet email n’a jamais été envoyé, son contenu est faux », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas ce qu’il avait en tête. Essayait-il de m’attaquer d’une façon ou d’une autre ? »

Publicité

Le milliardaire a ensuite reconnu ses erreurs de jugement : « J’ai été stupide de passer du temps avec lui. Je fais partie des nombreuses personnes qui regrettent de l’avoir connu », a-t-il admis, avant d’ajouter : « Chaque minute passée avec lui, je la regrette, et je m’en excuse. »

Il a martelé n’avoir jamais mis les pieds sur l’île privée d’Epstein dans les Îles Vierges américaines, lieu présumé de nombreuses agressions sexuelles sur mineures. « Je n’ai participé qu’à des dîners, je n’ai jamais rencontré de femmes dans ce cadre », a-t-il insisté.

Un porte-parole de Gates a qualifié les allégations contenues dans les emails d’Epstein d’« absolument absurdes et totalement fausses », affirmant qu’elles démontrent surtout « la frustration d’Epstein de ne pas avoir entretenu une relation continue avec Gates et jusqu’où il était prêt à aller pour le piéger et le diffamer ».

Melinda Gates sort de son silence

L’ex-épouse du milliardaire, Melinda French Gates, a elle aussi pris la parole cette semaine lors d’un entretien avec le podcast Wild Card de NPR. La philanthrope, qui a finalisé son divorce en 2021, a confié ressentir une « tristesse incroyable » en voyant le nom de son ancien mari apparaître dans ces nouveaux documents.

Sans prendre directement position sur les accusations, elle a renvoyé la balle dans le camp de son ex-conjoint : « Toutes les questions qui subsistent, c’est à ces personnes d’y répondre, y compris mon ex-mari. Pas à moi. » Elle s’est dite « heureuse d’être loin de toute cette boue », évoquant des « moments très, très douloureux » dans son mariage liés à cette affaire.

La publication des fichiers Epstein place également sous les projecteurs d’autres personnalités de premier plan, parmi lesquelles le président Donald Trump, Elon Musk ou encore l’ancien président Bill Clinton. Tous nient tout acte répréhensible et aucun n’a été inculpé dans le cadre de cette affaire.