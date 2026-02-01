Niger : l'UA apporte son soutien après l'attaque contre l'aéroport de Niamey

Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, l’aéroport international Hamani Diori et la base aérienne 101 de Niamey ont été la cible d’une attaque armée d’envergure. Les assaillants ont été repoussés après plusieurs dizaines de minutes de combats, et les forces de sécurité nigériennes ont rapidement pris le contrôle de la situation. L’attaque a provoqué des dégâts matériels limités mais a profondément marqué l’opinion publique, suscitant des réactions immédiates de la part des autorités nigériennes et des organisations régionales.

Mahmoud Ali Youssouf insiste sur le soutien de l’Union africaine

Le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a déclaré que l’organisation est prête à continuer d’accompagner le Niger dans ses efforts pour sécuriser le pays. Selon lui, la réactivité des forces de sécurité nigériennes a été essentielle pour contenir l’attaque et protéger les infrastructures stratégiques de l’aéroport. Il a ajouté que l’UA restera aux côtés du Niger pour soutenir ses opérations de lutte contre les actes armés et renforcer la sécurité dans la région.

Réponse rapide des forces nigériennes et enjeux pour la sécurité régionale

Les forces de sécurité nigériennes ont rapidement neutralisé les assaillants et sécurisé l’aéroport, démontrant leur capacité à gérer efficacement des situations de crise. Cette intervention rapide a été reconnue par l’UA qui voit dans cette réponse un exemple de préparation face aux menaces terroristes.

Publicité

Par ailleurs, M. Youssouf a salué « les résultats importants » de la récente opération à grande échelle menée dans la région de Tillabéri. Il a précisé que la Commission de l’Union africaine restait déterminée à soutenir le Niger dans ses efforts. Il a également exprimé sa « profonde tristesse » après l’attaque meurtrière du 18 janvier dans le village de Bosiye, qui a fait une trentaine de victimes civiles. La solidarité exprimée par l’Union africaine constitue un signal pour dissuader de futures attaques et rassurer la population sur la protection de ses infrastructures vitales.