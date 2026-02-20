Un fils de Mugabe arrêté pour tentative de meurtre sur un employé de maison en Afrique du Sud

Menotté, escorté hors de sa villa par des inspecteurs de la brigade criminelle de Gauteng, Bellarmine Chatunga Mugabe a été photographié jeudi sous les regards des voisins de Hyde Park. Le fils cadet de l’ancien président zimbabwéen Robert Mugabe — celui qui régna 37 ans sur le Zimbabwe avant d’être renversé en 2017 — répond désormais d’une tentative de meurtre sur son jardinier devant la justice sud-africaine.

Un coup de feu, une arrestation

Appelés à intervenir en début de matinée à l’adresse de Hyde Park, les policiers ont trouvé un homme de 23 ans, employé comme jardinier sur la propriété, blessé par balle et transporté d’urgence à l’hôpital dans un état critique. La villa, aux murs élevés typiques des résidences sécurisées du nord de Johannesburg, a été rapidement bouclée. « « Le mobile de la fusillade est inconnu à ce stade, et une enquête de police est en cours », a déclaré le colonel Dimakatso Nevhuhulwi« , a déclaré d’emblée le colonel Dimakatso Nevhuhulwi, porte-parole de la police du Gauteng, dépêchée sur les lieux .

Deux hommes ont d’abord été placés en garde à vue. Chatunga Mugabe, 29 ans, a ensuite été formellement identifié parmi les suspects. La recherche de l’arme, elle, piétine. Le colonel a affirmé que les deux suspects n’ont pas collaboré. « Ils ne nous ont pas dit où se trouvait l’arme. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude qui a tiré« , a précisé le colonel selon Al Jazeera.

Une famille installée en Afrique du Sud, une réputation qui s’effiloche

Depuis la mort de Robert Mugabe en septembre 2019 à Singapour, à l’âge de 95 ans après près de quatre décennies à la tête du Zimbabwe, sa famille a progressivement quitté la scène politique. Ses proches, dont sa veuve Grace et ses fils Robert Jr. et Bellarmine Chatunga, partagent leur temps entre le Zimbabwe et l’étranger, notamment l’Afrique du Sud, où ils sont régulièrement aperçus.

Loin de l’exposition permanente des années de pouvoir, la famille Mugabe reste toutefois associée à plusieurs affaires. Robert Mugabe Jr. a été sanctionné par une amende après avoir reconnu une possession de cannabis au Zimbabwe.

En 2017, Grace Mugabe avait été accusée d’avoir agressé une jeune mannequin dans un hôtel de Johannesburg. Elle avait ensuite quitté l’Afrique du Sud après avoir obtenu l’immunité diplomatique, sans poursuites judiciaires engagées contre elle. Le Zimbabwe avait rejeté son extradition en 2018.