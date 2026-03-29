Arabie Saoudite : l’Iran frappe un avion américain, un coup dur pour l’armée US

Un E-3 Sentry AWACS de l’US Air Force a été détruit vendredi 27 mars lors d’une frappe iranienne contre la base aérienne Prince Sultan, en Arabie saoudite, selon Air & Space Forces Magazine et The Telegraph. L’attaque, menée à l’aide de missiles balistiques et de drones, a également blessé au moins quinze soldats américains.

L’Iran a engagé six missiles balistiques et vingt-neuf drones dans cette opération, selon l’Associated Press. Plusieurs KC-135 Stratotanker — des avions ravitailleurs essentiels aux opérations aériennes en cours — ont également été touchés. Des images satellites captées par le satellite européen Sentinel-2 ont révélé une signature thermique intense sur l’aire de stationnement des appareils américains, cohérente avec un incendie de grande ampleur.

Un appareil aux capacités irremplaçables à court terme

L’E-3 Sentry est un avion de surveillance et de commandement aéroporté, dérivé du Boeing 707, équipé d’un radar rotatif capable de détecter des cibles à plus de 375 kilomètres de distance, aussi bien en altitude qu’en vol rasant. Il assure en temps réel la coordination entre les forces aériennes, la détection des menaces et la gestion de l’espace aérien de combat.

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Sur l’étendue des dégâts, les positions divergent. Le CENTCOM a qualifié l’appareil d’« endommagé » sans aller plus loin. Les experts en aviation militaire, s’appuyant sur les photos de l’E-3G Sentry portant le numéro 81-0005 diffusées après l’attaque, estiment que le terme est largement en deçà de la réalité : l’appareil serait pour ainsi dire inutilisable. Air & Space Forces Magazine et The Aviationist concluent à une destruction effective au vu des images disponibles. La flotte américaine d’E-3 Sentry, vieillissante, compte une trentaine d’appareils en service, et leur remplacement par le E-7 Wedgetail n’est pas encore opérationnel à grande échelle au sein de l’US Air Force.

La base Prince Sultan, cible répétée

Située à environ 96 kilomètres au sud de Riyad, la base Prince Sultan est opérée par l’armée de l’air saoudienne mais accueille un dispositif américain significatif depuis sa réactivation. Elle avait déjà été visée début mars, lors d’une attaque ayant endommagé cinq ravitailleurs sans faire de victimes graves. Le bilan humain de la frappe du 27 mars s’établit à au moins quinze blessés américains, dont cinq dans un état sérieux, selon deux sources informées citées par l’AP. Selon le porte-parole de l’état-major central iranien, Ebrahim Zolfaghari, un avion ravitailleur aurait été « complètement détruit » et trois autres mis hors service.

Le CENTCOM a indiqué samedi que le total des soldats américains blessés depuis le début du conflit dépasse désormais trois cents. Aucune date de remise en service des appareils endommagés n’a été communiquée.