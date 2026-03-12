BBL : l'influenceuse nigériane Elena Jessica meurt après une opération, enquête ouverte

Elena Jessica, influenceuse et personnalité des réseaux sociaux nigérians, est décédée à Lagos début mars 2026 des suites de complications survenues après une procédure de chirurgie esthétique. Le gouvernement de l’État de Lagos a ouvert une enquête officielle le 12 mars.

La jeune femme de 35 ans avait subi le 6 février une liposuccion avec transfert de graisse aux hanches, fesses et mollets à la clinique Cynosure Aesthetic Plastic Surgery, située dans le quartier d’Ikoyi à Lagos. Selon sa sœur, qui s’est exprimée sur TikTok, deux jours après l’intervention, Elena Jessica a développé de violentes douleurs aux zones opérées. Les examens médicaux ont révélé un taux de globules blancs anormalement élevé et une anémie sévère nécessitant une transfusion de cinq poches de sang. Malgré plusieurs transferts dans différents établissements et une prise en charge en soins intensifs, son état s’est dégradé jusqu’à son décès.

La HEFAMAA saisie, la clinique dans le viseur

Le 12 mars 2026, le Secrétaire permanent de la HEFAMAA (Health Facilities Monitoring and Accreditation Agency), le Dr Abiola Idowu, a annoncé l’ouverture d’une enquête administrative sur les circonstances du décès. Dans un communiqué officiel, l’agence a précisé que l’établissement est bien enregistré auprès de ses services, tout en soulignant que l’enregistrement ne protège aucune clinique contre un contrôle réglementaire lorsque la sécurité d’un patient est en cause.

L’enquête porte sur trois axes : la conformité des locaux aux normes en vigueur, les qualifications des praticiens ayant réalisé l’intervention, et la qualité des soins prodigués avant, pendant et après la procédure. La clinique Cynosure, qui a démenti être à l’origine d’une vidéo virale montrant une patiente en souffrance sur une table d’opération, a indiqué être prête à coopérer avec les autorités. Ce décès serait, selon le site Nigerian Bulletin, le quatrième lié à cet établissement depuis 2022, avec des morts signalées en 2022, 2023 et 2025. La HEFAMAA n’a pas communiqué de calendrier précis pour la remise de ses conclusions.

Le BBL, une intervention à risques élevés

Le BBL (Brazilian Butt Lift) figure parmi les interventions esthétiques les plus risquées au monde. La technique consiste à injecter de la graisse prélevée par liposuccion dans les fesses afin d’en modifier le volume. Le principal danger est l’embolie graisseuse, susceptible d’atteindre les poumons ou le cœur. Des complications infectieuses sévères, comme la septicémie, constituent l’autre risque majeur. Le taux de mortalité associé est estimé entre 1 pour 3 000 et 1 pour 6 000 selon les données de l’International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS). La multiplication des cliniques esthétiques non encadrées dans les quartiers huppés de Lagos a conduit plusieurs voix à réclamer un renforcement des contrôles sanitaires.