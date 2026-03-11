Bénin : Boni Yayi confirme sa démission des Démocrates malgré la médiation de la coordination

La tentative de la coordination nationale des Démocrates de convaincre Boni Yayi de revenir sur sa démission a échoué. La rencontre, qui s’est tenue à huis clos à Tchaourou mardi 10 Mars 2026, a duré près de trois heures sans aboutir à un changement de position de l’ancien président de la République du Bénin.

La délégation dépêchée auprès de Boni Yayi comprenait une vingtaine de responsables du parti, dont d’anciens députés et plusieurs cadres des Démocrates. Selon BIP Radio, ses membres lui ont réaffirmé la position officielle de la coordination nationale : son rôle au sein du parti justifie le rejet de sa démission. Boni Yayi n’a pas modifié sa décision.

Une position inchangée

La rencontre était annoncé pour se tenir à Parakou. Elle a finalement eu lieu à Tchaourou, sans explication publique sur ce changement de lieu. L’issue reste la même : la démission de Boni Yayi, fondateur du parti, est maintenue. Cette démission intervient dans la continuité d’une séquence familiale et politique : son fils avait également quitté ses fonctions au sein de la formation, selon des informations rapportées précédemment.

Un congrès extraordinaire comme prochaine étape possible ?

De retour à Cotonou, les membres de la délégation doivent rendre compte à la coordination nationale de l’échec des discussions selon la même source. Parmi les pistes examinées figurerait l’organisation d’un congrès extraordinaire, qui ouvrirait la voie à l’élection d’un nouveau président du parti. Cette option reste à ce stade non confirmée. Aucune décision formelle n’a été prise et aucune date n’a été fixée.