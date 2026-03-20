Bénin : le général Mandon balaie les rumeurs d’une présence militaire française

Le chef d’état-major de l’armée de l’air française, le général Fabien Mandon, a démenti vendredi 20 mars 2026 à Cotonou toute présence militaire permanente de la France dans le nord du Bénin. Interrogé par Bip Radio en marge d’une rencontre sécuritaire réunissant le Bénin, la Côte d’Ivoire et la France, l’officier a qualifié ces informations de fausses.

Démenti sur une présence militaire permanente

Face aux accusations relayées dans certains pays de la sous-région, notamment au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES), le responsable militaire français a rejeté l’idée d’une implantation durable. « La France est là ponctuellement, elle est là aux côtés des armées béninoises » a t-il précisé.

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Le général Mandon a insisté sur l’absence de base militaire française dans la région, réfutant les affirmations circulant sur les réseaux sociaux. « Il n’y a pas de camp français dans la région », a t-il dit. Selon lui, ces contenus relèvent de campagnes de désinformation visant à altérer la perception de la situation sécuritaire.

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Mise en cause des campagnes de désinformation

Au cours de son intervention sur Bip Radio, le chef d’état-major a dénoncé la multiplication de narrations trompeuses diffusées dans l’espace numérique, évoquant des tentatives de manipulation de l’opinion publique. « Il n’y a pas de camp français dans la région », a-t-il affirmé.

Il a également évoqué des phénomènes similaires observés en France, où certaines informations erronées circuleraient dans le débat public. Le responsable militaire a rappelé l’attachement de la France au principe de souveraineté des États partenaires, excluant toute volonté d’ingérence.

Coopération sécuritaire entre États

La visite du général Mandon à Cotonou fait suite à une réunion tripartite consacrée aux questions de sécurité entre le Bénin, la Côte d’Ivoire et la France. Ces échanges portent notamment sur la coordination des actions face aux menaces dans le nord du Bénin, une zone exposée aux incursions de groupes armés venus du Sahel. Les intervenants ont souligné l’importance de développer des actions communes afin de mieux anticiper les menaces.