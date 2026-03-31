Bénin : les Guépards s'imposent contre la Guinée (1-0) après leur succès face au Liberia

Les Guépards du Bénin ont remporté un deuxième succès consécutif le 31 mars 2026 en dominant la Guinée 1-0 lors d’une rencontre amicale disputée au Maroc, dans le cadre des journées FIFA de mars. Cette victoire intervient quatre jours après le succès des Béninois contre le Libéria (1-0) le 27 mars, validant ainsi une préparation sans faille sous la direction de l’entraîneur Gernot Rohr.

Steve Mounié proche du record national

Steve Mounié, capitaine des Guépards, a inscrit le but décisif dès la première période (33e minute), bien servi par Junior Olaitan. Cette 23e réalisation en sélection rapproche le joueur du record du meilleur buteur détenu par Stéphane Sessegnon, auteur de 24 buts. La Guinée a tenté de réagir à la 38e minute par un penalty, mais Serhou Guirassy a échoué face au gardien Marcel Dandjinou qui a repoussé le tir.

Un mur défensif béninois

La domination de l’équipe béninoise s’est construite sur une structure défensive rigide et une organisation collective maîtrisée. Comme face au Libéria lors de la phase précédente, le bloc défensif a limité les incursions offensives guinéennes. Le Syli National, mené par Serhou Guirassy dont le penalty n’a pas trompé Dandjinou, n’a pas créé des occasions franches.

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Deux victoires pour valider la fenêtre de préparation

Le sans-faute enregistré par le Bénin lors de ces deux rencontres amicales constitue une assise positive avant les prochains rendez-vous internationaux. La sélection béninoise avait échoué à se qualifier pour les barrages du Mondial 2026 en octobre 2025, éliminée lors de la dernière journée des éliminatoires. Cette fenêtre FIFA de mars, qui s’achève sur deux victoires consécutives, marque une forme de redynamisation du groupe et des ajustements tactiques menés par Rohr.