CAN 2025 : le Sénégal défie le Maroc et présente le trophée en France

Le Sénégal a présenté samedi 28 mars 2026, le trophée de la Coupe d’Afrique des nations au Stade de France, bravant les menaces légales du Maroc. La cérémonie a eu lieu avant un match amical contre le Pérou, avec un cortège partant de Saint-Denis et la participation de la légende musicale Youssou Ndour.

Les menaces marocaines restées sans effet

Le Club des avocats du Maroc avait formellement mis en demeure la Société d’exploitation du Stade de France de ne pas autoriser cette présentation. Vendredi 27 mars, soit la veille de l’événement, la partie marocaine avait annoncé son intention de demander la mise sous séquestre judiciaire du trophée, l’assimilant à une usurpation de titre.

Cette escalade juridique intervenait après la décision prise par la Confédération africaine de football en mars 2026 de déclarer le Sénégal forfait et de réattribuer le titre au Maroc sur tapis vert. Le Sénégal, qui avait remporté la finale en janvier au Maroc sur le terrain 1-0, conteste cette décision devant le Tribunal arbitral du sport.

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Une cérémonie sous haute charge symbolique

Malgré les menaces marocaines, la cérémonie a bien eu lieu au Stade de France, avec une forte dimension symbolique. Près de 200 supporters sénégalais se sont réunis devant la basilique de Saint-Denis avant de se diriger vers le stade, accompagnés de rythmes de tambours traditionnels. Le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, a fait une brève apparition dans le cortège pour saluer l’équipe.

À l’intérieur, le capitaine Kalidou Coulibaly a présenté le trophée sur la pelouse, dans une ambiance animée par un mini-concert de Youssou Ndour. Le gardien Edouard Mendy était également présent aux côtés de ses coéquipiers, tandis que le président de la Fédération sénégalaise, Abdoulaye Fall, assistait à l’événement depuis la tribune officielle. Le trophée a ensuite été partagé entre les joueurs lors d’un tour d’honneur sur le terrain.

La suite en attente devant les tribunaux

L’issue du dossier dépendra désormais des décisions judiciaires. Le Sénégal a saisi le TAS pour contester la sentence de la CAF. Aucune date n’a été communiquée pour le jugement de cette instance.