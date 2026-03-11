Critiqué pour sa carrière, Ngannou affirme que l'héritage sportif ne nourrit pas sa famille

Critiqué pour ses performances en boxe et son implication limitée en MMA depuis son départ de l’UFC, Francis Ngannou répond directement à ses détracteurs : il priorise la sécurité économique de sa famille sur la construction d’un héritage sportif. Le combattant camerounais a livré cette explication le 11 mars 2026 à MMA Junkie.

« Vous ne pouvez pas payer votre loyer avec l’héritage »

Ngannou recentre le débat sur l’économie réelle. Son positionnement contredit directement la narration des promoteurs MMA et boxe, qui célèbrent l’héritage avant la rémunération. « Mon héritage en ce moment, ce sont mes enfants. C’est ma famille à la maison qui reçoit des soins de santé, obtient la sécurité, peut mettre de la nourriture sur la table », explique-t-il.

Le combattant dénonce un argument de longue date : pousser les athlètes à se battre pour la gloire plutôt que pour des salaires justes. Ce positionnement traduit une critique des conditions contractuelles en sport de combat professionnel.

L’héritage contre la réalité économique

Ngannou pose une question directe aux organisations et aux fans : quel est le poids réel d’un nom inscrit dans l’histoire du combat, si la famille ne peut pas accéder à l’éducation, à la nourriture ou aux services de santé ? Son argument évite volontairement la nostalgie sportive pour souligner l’absence de corrélation entre prestige et stabilité financière quotidienne.

Cette position pourrait conditionner ses choix futurs de combats, en particulier si des promoteurs revenaient à la charge sans améliorer substantiellement leurs propositions salariales. « Gardez l’héritage, donnez-moi mon salaire, ce que je mérite » affirme t-il.

Les critiques s’accumulent

Depuis qu’il a quitté l’UFC, Francis Ngannou est critiqué pour avoir privilégié des choix financiers à sa légende sportive. Certains remettent en question la cohérence de son parcours et ses combats hors UFC. Sa présence sur des événements moins médiatisés alimente aussi le débat sur sa place actuelle dans l’élite du MMA. Malgré ces critiques, Ngannou affirme que ses priorités sont avant tout sa famille et sa sécurité financière.