Finalissima 2026 : l'UEFA annule le match, aucun accord trouvé avec l'Argentine

L’UEFA a annoncé l’annulation de la Finalissima le 15 mars 2026. Le match opposant l’Espagne, championne d’Europe 2024, et l’Argentine, championne d’Amérique du Sud 2024, ne se jouera pas comme prévu. Après plusieurs mois de négociations, les deux confédérations n’ont pu parvenir à un accord sur le calendrier et le lieu de la rencontre.

L’événement devait initialement se tenir au stade Lusail au Qatar le 27 mars. Ce plan a volé en éclats après la situation politique survenue dans la région fin février. L’UEFA a demandé au Qatar des dates alternatives, mais la confédération qatarienne a suspendu ses activités sportives. Dès lors, les discussions entre l’UEFA et la CONMEBOL (confédération sud-américaine) se sont engagées sur un nouveau cadre.

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Trois solutions refusées par l’Argentine

L’UEFA a présenté trois options à la fédération argentine pour sauver la Finalissima. La première prévoyait un match unique au Santiago Bernabéu de Madrid le 27 mars, avec un partage égal des supporters dans l’enceinte. Cette proposition a été écartée par l’Argentine.

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La deuxième envisageait un double confrontation : une première manche au Bernabéu le 27 mars, une seconde à Buenos Aires lors d’une fenêtre internationale avant l’Euro 2028 et la Copa América 2028. Cette formule, permettant un partage 50-50 des spectateurs pour le match madrilène, a également été rejetée.

La troisième option proposait de jouer depuis un stade neutre en Europe aux dates du 27 ou 30 mars, assorties d’un engagement formel de l’Argentine. Cette dernière a refusé cette proposition.

Blocage lié au calendrier

De son côté, l’Argentine avait soumis deux contre-propositions. Elle a d’abord suggéré de reprogrammer le match après la Coupe du Monde 2026, mais l’Espagne n’avait pas de fenêtre de libre disponibilité à cette période. L’Argentine s’est ensuite déclarée exclusivement disponible le 31 mars, date jugée inenvisageable par l’UEFA au regard des calendriers des championnats européens.

Face à ces divergences, l’UEFA a confirmé l’annulation de cette édition de la Finalissima, rendant impossibles les nouvelles dates tant souhaitées par les deux nations pour cette compétition exceptionnelle. L’UEFA a exprimé son profond regret face à cette annulation, tout en remerciant les autorités qatarienne et espagnole pour les efforts consentis à la réalisation de cet événement.