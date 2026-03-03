Frappes iraniennes : Cristiano Ronaldo quitte Riyad en urgence et se réfugie en Espagne

Cristiano Ronaldo a quitté Riyad dans la nuit du 2 au 3 mars 2026 à bord de son jet privé, selon des données de suivi de vol publiées par Flightradar24. L’appareil, un Bombardier Global Express 6500, a atterri à Madrid après un trajet de près de sept heures, au quatrième jour des frappes de représailles lancées par l’Iran contre l’Arabie saoudite et plusieurs monarchies du Golfe.

Le joueur d’Al-Nassr, qui réside à Riyad avec sa compagne Georgina Rodriguez et leurs cinq enfants, n’a fourni aucune déclaration publique sur les raisons de ce départ. Selon le média britannique GB News, le départ nocturne de l’aéronef coïncide avec une intensification des attaques iraniennes sur la capitale saoudienne, où l’ambassade américaine a notamment été visée par deux drones dans la nuit précédant ce départ.

Riyad sous les missiles iraniens

Les frappes iraniennes sur l’Arabie saoudite font suite à l’attaque conjointe israélo-américaine du 28 février 2026, qui a conduit à la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei. Selon France Info, l’Iran a ciblé plusieurs pays du Golfe en parallèle : Émirats arabes unis, Qatar, Bahreïn, Koweït et Arabie saoudite. À Riyad, les autorités saoudiennes ont affirmé avoir repoussé les frappes visant la capitale sans faire état de victimes. La gigantesque raffinerie de Ras Tanura, sur la côte du Golfe, a été touchée par des drones iraniens, contraignant à l’arrêt temporaire de certaines de ses unités de production, selon le ministère saoudien de l’Énergie.

Ronaldo n’est pas le seul ressortissant étranger à avoir quitté la région précipitamment. Des milliers d’expatriés et de résidents internationaux tentaient de quitter les zones touchées par les hostilités, toujours selon GB News. Le Département d’État américain a émis des consignes d’évacuation urgentes à destination des citoyens américains présents dans plus d’une douzaine de pays du Moyen-Orient, leur conseillant de quitter immédiatement toute zone située à l’est de l’Égypte.

Des matchs d’Al-Nassr déjà reportés

Sur le plan sportif, le conflit a des répercussions directes sur la Saudi Pro League. Plusieurs rencontres de la Ligue des champions de l’AFC ont été reportées en raison de la situation sécuritaire, affectant le calendrier d’Al-Nassr. Ronaldo, qui a récemment investi dans le club espagnol UD Almería, comptait 21 buts en 24 matchs cette saison avant l’interruption du calendrier, était engagé dans une course au titre contre Al-Hilal, son rival direct en championnat.

Le retour du joueur en Arabie saoudite dépendra de l’évolution de la situation militaire dans la région. Aucune date de reprise de la Saudi Pro League n’a été annoncée à ce stade par les autorités du championnat.