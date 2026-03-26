Guerre contre l'Iran : l'Ouganda prêt à défendre Israël s'il est menacé de destruction

Le chef des forces de défense ougandaises, le général Muhoozi Kainerugaba, a annoncé jeudi 26 mars que son pays entrerait dans la guerre aux côtés d’Israël si ce dernier était menacé de destruction. Ces déclarations, publiées sur X, interviennent au 26e jour du conflit opposant Israël et les États-Unis à l’Iran. « Nous voulons que la guerre au Moyen-Orient se termine maintenant. Le monde en est fatigué. Mais tout discours visant à détruire ou à vaincre Israël nous fera entrer dans la guerre. Du côté d’Israël ! »

Des messages supprimés, une offre d’intervention directe

Dans une publication ultérieure, depuis retirée, le général affirmait que les forces armées ougandaises — la Uganda People’s Defence Force (UPDF) — commenceraient à participer aux combats « du côté d’Israël » si le conflit ne prenait pas fin rapidement. Il a également indiqué avoir proposé l’aide militaire ougandaise aux états-majors américain et israélien.

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Kainerugaba est le fils du président Yoweri Museveni et occupe la fonction de chef des forces de défense depuis 2021. Sa proximité avec le pouvoir exécutif confère un poids particulier à ses prises de position, même formulées à titre personnel sur les réseaux sociaux.

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La statue de Yoni Netanyahou, signal d’une relation ancienne

Le mois dernier, Kainerugaba avait annoncé la construction prochaine d’une statue en hommage au lieutenant-colonel Yonatan Netanyahou, frère du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, tué en juillet 1976 lors du raid de l’UPDF et des commandos israéliens sur l’aéroport d’Entebbe, où un avion de ligne avait été détourné par des militants pro-palestiniens.

Les relations sécuritaires entre Kampala et Tel Aviv remontent à cette opération. Elles se sont maintenues à travers des coopérations en matière de renseignement et de formation militaire, selon des données publiques disponibles auprès du ministère ougandais de la Défense.

La position officielle du gouvernement ougandais reste distincte de celle de son chef militaire. Le ministre d’État aux Affaires étrangères, Henry Okello Oryem, a réaffirmé que Kampala prônait un cessez-le-feu immédiat et une résolution diplomatique du conflit. Aucun communiqué officiel de la présidence n’avait été publié en réponse aux déclarations de Kainerugaba au moment de la publication de cet article.