Guerre en Iran : Zelensky accuse la Russie de fournir des drones shahed à Téhéran

Volodymyr Zelensky affirme que l’Iran utilise des drones Shahed de fabrication russe contre des bases américaines au Moyen-Orient, selon une interview diffusée samedi 14 mars 2026 par CNN.

Les accusations directes de Volodymyr Zelensky

Dans un extrait d’entretien diffusé par la chaîne américaine CNN, le président ukrainien affirme que Moscou fournirait à Téhéran des drones Shahed utilisés dans le conflit régional. Selon lui, ces appareils auraient déjà servi lors d’attaques visant des positions américaines et des cibles liées aux alliés de Washington.

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L’entretien, réalisé par le journaliste Fareed Zakaria, est disponible sur CNN. Volodymyr Zelensky y affirme qu’il est « 100 % vrai » que l’Iran a utilisé des drones Shahed de fabrication russe pour frapper des bases américaines. Selon plusieurs médias internationaux, ces drones d’attaque à bas coût sont conçus pour exploser sur leur cible et sont devenus un outil central de la guerre moderne.

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Initialement développés par l’Iran, ces drones ont été massivement utilisés par la Russie en Ukraine depuis 2022. Kiev affirme que Moscou produit désormais ses propres versions de ces appareils pour soutenir ses opérations militaires.

Un conflit régional qui s’intensifie

Les accusations interviennent alors que la guerre entre l’Iran, les États-Unis et Israël s’étend dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Des missiles et drones iraniens ont visé des installations militaires et des infrastructures énergétiques dans la région, tandis que les forces américaines et israéliennes mènent des frappes contre des sites iraniens, selon plusieurs médias internationaux.

Plusieurs responsables occidentaux soupçonnent la Russie d’avoir renforcé sa coopération militaire avec Téhéran. Des responsables du renseignement auraient indiqué que Moscou partage également des tactiques d’utilisation de drones acquises pendant la guerre en Ukraine afin d’améliorer les attaques contre des cibles américaines. Ces informations ont été rapportées notamment par CNN. La Russie a nié partager des informations sensibles avec l’Iran, Vladimir Poutine ayant affirmé au cours d’une conversation téléphonique avec Donald Trump que Moscou ne transmettait aucun renseignement à Téhéran.

Des drones devenus une arme centrale

Les drones Shahed, souvent qualifiés de drones kamikazes, sont conçus pour parcourir plusieurs centaines de kilomètres avant de s’écraser sur leur cible. Leur faible coût et leur capacité à saturer les systèmes de défense aérienne expliquent leur utilisation dans plusieurs conflits.

Selon des estimations relayées par des responsables ukrainiens, des dizaines de milliers de ces drones auraient déjà été utilisés dans la guerre en Ukraine. Les accusations de Volodymyr Zelensky n’ont pas été confirmées officiellement par Moscou ou Téhéran. L’interview complète du président ukrainien doit être diffusée dans l’émission Fareed Zakaria GPS sur CNN.