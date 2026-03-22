Ibrahim Traoré «arrêté par Trump» : le deepfake qui cumule plus de 3 millions de vues

Des dizaines de vidéos publiées sur TikTok affirment depuis plusieurs jours que le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, aurait été arrêté à Ouagadougou sur ordre du président américain Donald Trump. Ces contenus sont des faux fabriqués par intelligence artificielle, images et voix comprises.

Ce que montrent les vidéos

Deux types de contenus circulent. Dans le premier, une voix robotisée énonce un récit d’arrestation : «Urgence au Burkina Faso, c’est fini, c’est complètement fini pour les Burkinabè et surtout pour Ibrahim Traoré. C’est Donald Trump qui aurait ordonné son arrestation. Il affirme que le capitaine Ibrahim Traoré aurait été impoli à son égard», selon le compte TikTok Actu Flash Info. Dans le second, une scène entièrement générée par IA représente le «président américain» saisissant le «président burkinabè» par les bras et le tirant de force, accompagnée d’une voix robotisée annonçant : «Ibrahim Traoré arrêté ce matin par Donald Trump, c’est triste. Ibrahim Traoré vient d’être capturé par Donald Trump lors d’une rencontre inattendue qui a surpris l’opinion internationale».

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Une observation rigoureuse de ces scènes révèle des irrégularités visuelles caractéristiques des productions par IA, notamment sur les visages, les vêtements et les arrière-plans.

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Traoré apparu publiquement à deux reprises

Ibrahim Traoré est apparu le 19 mars 2026, libre, lors du Conseil des ministres. Le lendemain, 20 mars, il était à nouveau visible lors des célébrations de la fin du Ramadan à Ouagadougou. Ces deux apparitions publiques en moins de 24 heures contredisent directement les affirmations diffusées en ligne.

D’après les recherches du fact-checker béninois Les 4 Vérités, plusieurs dizaines de vidéos de ce type circulent sur TikTok, reprenant constamment le même narratif et la même voix masculine générée par intelligence artificielle. Le cumul de leurs vues dépasse les 3 millions sur la plateforme.

Au-delà du Burkina Faso

Des deepfakes mêlant la figure de Traoré à celle de Trump ont déjà circulé bien au-delà du continent africain. Selon le Lowy Institute, des contenus représentant un débat fictif entre les deux dirigeants ont été diffusés jusqu’en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux îles Salomon, où ils ont été réutilisés pour critiquer des gouvernements locaux. Le fact-checker nigérian Dubawa a démontré, outils forensiques à l’appui, qu’une vidéo montrant Trump menacer Traoré avait été intégralement fabriquée : la voix obtenait un score d’authenticité de 1 sur 100, et les images présentaient des anomalies de compression sur le visage, les vêtements et le fond.

TikTok n’a pas communiqué sur d’éventuelles mesures de modération prises à l’encontre des comptes diffusant ces contenus.