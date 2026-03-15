LDC : Mbappé attendu contre Manchester City ce mardi

Kylian Mbappé devrait participer au huitième de finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City, mardi 18 mars 2026 à 21h. L’attaquant français, touché au genou depuis décembre, a repris l’entraînement collectif et les délais de récupération sont respectés selon RMC Sport.

Le feu vert du terrain

Mbappé a repris l’entraînement collectif avec le Real Madrid dimanche, sa première séance depuis le 21 février. Sa blessure au genou gauche, diagnostiquée début mars comme une entorse, a été soignée sans intervention chirurgicale. Initialement annoncé absent trois semaines, le Français de 25 ans progresse bien et devrait, sauf imprévu, participer au déplacement à Manchester.

La blessure contractée avait alimenté les inquiétudes quant à la participation de Mbappé à la Coupe du monde, désormais fixée dans trois mois. Son retour sur le terrain constitue un élément rassurant pour le staff merengue avant le match retour contre Manchester City en Ligue des champions.

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Sélection française et préparation mondiale

Selon RMC Sport, Mbappé devrait être retenu par Didier Deschamps dans la liste annoncée le 19 mars. Il pourrait ainsi participer aux matchs amicaux de l’équipe de France aux États-Unis : contre le Brésil le 26 mars, puis face à la Colombie le 29 mars. Ces rencontres permettront de préparer le Mondial 2026 tout en offrant à l’attaquant l’occasion de retrouver le rythme en sélection.