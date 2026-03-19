Les dérives du projet Mbappé exposées par son père Wilfrid dans un documentaire

Wilfrid Mbappé et la productrice Mélissa Theuriau, intervenant sur le plateau Clique mercredi 18 mars pour la sortie du documentaire Tu seras pro mon fils, épinglent les dévoiements autour du « projet Mbappé » : l’obsession des parents à faire de leurs fils des champions professionnels, au détriment du plaisir de jeu.

Le football n’est plus un sport, c’est un investissement

Le phénomène a muté selon Wilfrid Mbappé. Là où existait une passion sportive, les enfants sont devenus les « tickets de loto » de leurs parents. Le football s’est transformé en « vecteur d’émancipation sociale » et économique. Les réseaux sociaux entrent en jeu dès 6, 7, 8 ans : les jeunes talents sont exposés, médiatisés, avec la notoriété comme objectif premier.

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Wilfrid Mbappé l’affirme : « Le football, il a changé ». Cette mutation reflète l’état de notre société, où le sport amateur n’est plus un enjeu sportif mais financier. Les parents investissent massif—coachs privés, stages, académies payantes—en espérant transformer leur enfant en professionnel rémunéré.

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Les entraîneurs face à des parents insurmontables

La pression redessine les entraînements. Des clubs doivent écarter certains jeunes des séances à cause du comportement toxique de leurs parents, alimentés par le projet Mbappé. Les éducateurs rapportent une tension croissante : certains géniteurs menacent, intimident, contestent chaque décision sportive.

Mélissa Theuriau et Wilfrid Mbappé dénoncent ces dérives dans le documentaire : des cas extrêmes jusqu’aux petits abus quotidiens qui pourrissent le climat des terrains amateurs.

La mise en garde du père de Kylian

Wilfrid Mbappé connaît la frontière qu’il convient de ne pas franchir. Lui-même s’entraînait avec ses fils non pas pour les forger en champions, mais pour passer du temps ensemble. À la maison, il restait père, pas entraîneur. La différence est ténue entre passion et obsession.

« Je ne rien attendre de mes enfants, je suis déjà très heureux. » Le bonheur restait l’objectif premier. Dans le documentaire, plusieurs jeunes passionnés témoignent du rêve de professionnalisation—et des dérapages parentaux qui l’accompagnent.

Ce que change le documentaire

Tu seras pro mon fils n’offre pas de solution miracle. Il expose un symptôme : comment l’exceptionnalisme sportif, auréolé par l’exemple Mbappé, a transmué le football amateur en champ de bataille où les enfants restent les otages d’aspirations adultes.