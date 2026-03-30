Loin du Real Madrid, Kylian Mbappé affiche ses nouveaux talents avec les Bleus (vidéo)

Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, a marqué les esprits au Northwest Stadium par son adresse au basket-ball lors du rassemblement international de mars 2026. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux ce 30 mars 2026, l’attaquant français a réussi un tir lointain dans les vestiaires, concluant son geste par une célébration dansante devant ses coéquipiers. Cette démonstration intervient alors que l’état physique de l’attaquant du Real Madrid faisait l’objet de vives polémiques en Espagne.

Une séquence virale validée par la NBA

L’aisance technique du joueur du Real Madrid hors des terrains de football a suscité une réaction immédiate de la part de la ligue nord-américaine de basket-ball. Le compte officiel de la NBA en France a relayé la vidéo sur le réseau social X, saluant le « panier » du capitaine tricolore. Kylian Mbappé a lui-même alimenté l’échange en plaisantant sur l’obtention d’un « contrat de 10 jours », terme désignant les piges de courte durée dans le championnat américain.

Cette décontraction fait suite aux interrogations sur la condition physique de l’attaquant. Depuis le début de l’année 2026, Kylian Mbappé a manqué plusieurs rencontres de Liga en raison d’un problème persistant au genou gauche. Bien que le Real Madrid ait initialement exprimé des réserves sur sa participation à cette trêve internationale, le joueur a affirmé le 23 mars dernier être « 100 % rétabli » après avoir suivi un protocole de soins spécifique à Paris.

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Une gestion prudente avant le Mondial

Lors de la rencontre remportée 3-1 contre les « Cafeteros », le sélectionneur Didier Deschamps a privilégié une gestion prudente de son capitaine. Kylian Mbappé a débuté la partie sur le banc de touche, laissant une équipe de France largement remaniée s’imposer grâce notamment à un doublé de Désiré Doué et une réalisation de Marcus Thuram. La star madrilène est entrée en jeu en fin de match sous les acclamations du public colombien, confirmant son retour progressif à la compétition.

Le programme des Bleus se poursuit avec la préparation de la Coupe du Monde 2026, dont le coup d’envoi sera donné en juin prochain. Kylian Mbappé doit désormais réintégrer l’effectif du Real Madrid pour aborder la phase finale de la saison régulière et les quarts de finale de la Ligue des champions, avec l’ambition affichée de disputer l’intégralité des échéances restantes.