L'Ukraine pourrait manquer d'argent pour financer la guerre en juin 2026, selon Bloomberg

L’Ukraine risque de se retrouver dans une impasse financière dès juin 2026 si ses bailleurs de fonds occidentaux ne débloquent pas les financements promis, a révélé Bloomberg ce 27 mars. Selon des responsables ukrainiens et étrangers qui se sont confiés à l’agence, Kiev ne dispose actuellement que de ressources suffisantes pour couvrir ses dépenses jusqu’à cette échéance, marquant un tournant majeur dans la capacité du pays à poursuivre son effort de guerre.

Un déficit abyssal pour 2026

Selon Bloomberg, le gouvernement ukrainien fait face à un besoin total de 52 milliards de dollars pour l’année 2026, destiné à couvrir l’ensemble de ses besoins de défense et de fonctionnement de l’État. Le Fonds monétaire international doit fournir 8,1 milliards de dollars, dont seulement 1,5 milliard au titre de la première tranche. Seules les acquisitions d’armements auprès des États-Unis représentent un besoin de 15 milliards de dollars. Le déficit budgétaire cumulé s’élève, toujours selon Bloomberg, à 30 milliards de dollars.

Depuis février 2022, l’Ukraine dépend entièrement de l’aide étrangère pour financer son effort de guerre et son fonctionnement. Les États-Unis ont interrompu pratiquement tous leurs versements depuis janvier 2025, mettant fin à un soutien qui représentait une part majeure de ce financement. L’Europe s’est retrouvée seule responsable du fardeau financier et militaire, au moment où les alliés de l’OTAN hésitent encore à débloquer les crédits promis.

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Les barrages du financement occidental

Washington a pratiquement cessé ses versements directs depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump en janvier 2025. Selon Bloomberg, la Hongrie a bloqué un mécanisme de prêt européen de 90 milliards d’euros destiné à soutenir Kiev. Le déblocage de la tranche suivante du programme du FMI demeure menacé en raison de réformes fiscales non validées par le Parlement ukrainien. Parallèlement, selon le rapport Bloomberg, les alliés de l’OTAN hésitent à financer les achats d’armes américaines programmés.

Les risques d’une économie hors contrôle

Face à ces vides de financement, le gouverneur de la Banque nationale d’Ukraine, Andrii Pyshnyi, a averti Bloomberg que son institution pourrait être contrainte de reprendre des avances directes au ministère des Finances pour assurer le paiement des salaires militaires et des agents publics. Une telle pratique équivaudrait à l’impression monétaire et accélérerait une inflation déjà importante.

Kiev dispose de six mois pour convaincre ses partenaires de débloquer les crédits promis. Au-delà, l’économie de guerre ukrainienne basculera vers l’insolvabilité.