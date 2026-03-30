Medvedev : un conflit nucléaire entre Iran et Israël est désormais « inévitable »

Le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a déclaré le 27 mars 2026, dans un entretien accordé à l’agence d’État RIA Novosti, qu’un affrontement nucléaire entre l’Iran et Israël était devenu inévitable à la suite de l’opération militaire conjointe menée par Washington et Tel-Aviv contre Téhéran. Selon lui, les frappes n’ont pas éliminé la menace qu’elles visaient à neutraliser — elles l’auraient au contraire rapprochée.

« Quels que soient les discours américains sur l’élimination de la menace nucléaire au Moyen-Orient, un conflit nucléaire entre Israël et l’Iran est désormais, sous une forme ou une autre, inévitable », a déclaré Medvedev en réponse à une question de RIA Novosti.

Les frappes sur les sites nucléaires iraniens au cœur de l’analyse

L’opération militaire américano-israélienne lancée le 28 février 2026 — baptisée Operation Epic Fury du côté américain et Operation Roaring Lion du côté israélien — a notamment ciblé les installations nucléaires de Fordow, Natanz et Ispahan. Medvedev a estimé que ces frappes avaient produit l’effet inverse de celui recherché : l’enrichissement d’uranium se poursuivrait, et plusieurs pays seraient disposés à fournir directement des ogives à Téhéran. L’Irak, principal site d’enrichissement souterrain, n’aurait subi que des dégâts limités selon les premières évaluations disponibles.

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Ces déclarations ne reflètent pas la position officielle de Moscou. Interpellé par le président américain Donald Trump sur ses propos relatifs à la fourniture d’ogives nucléaires à l’Iran, Medvedev a précisé dans un message publié sur X que la Russie n’avait « aucune intention » de procéder à un tel transfert, en tant que signataire du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.

Une paix jugée impossible à court terme

Dans le même entretien, Medvedev a affirmé qu’une résolution pacifique du conflit au Moyen-Orient était exclue à court terme, les parties étant dans une posture « extrêmement antagoniste ». Il a également estimé que les États-Unis avaient convaincu les pays du Golfe que Washington ne défendait, dans ce conflit, que ses propres intérêts et ceux d’Israël.

Le président Trump a pour sa part annoncé une suspension de dix jours des frappes américaines sur les infrastructures énergétiques iraniennes, tout en déclarant que les États-Unis avaient « gagné » la guerre. Des négociations indirectes entre Washington et Téhéran seraient en cours, avec la Turquie et le Pakistan comme intermédiaires, selon le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan.